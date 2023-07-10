Байден встретился с королем Великобритании Чарльзом III

Как отмечает СМИ, это не государственные визит, но американского лидера встретили торжественно. Чарльз III принимает президента США в Виндзорском дворце.
Перед этим Байден провел встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили передачу Украине кассетных бомб.
Разговор между президентом США и королем Великобритании будет частным, но, как отмечает королевский корреспондент BBC Шон Кофлан, они будут обсуждать войну страны-агрессора РФ против Украины.
Также они будут говорить об изменении климата, сообщает CNN.
Пресс-служба королевского двора опубликовала первые фото встречи.
The King has welcomed @POTUS Biden to Windsor Castle.— The Royal Family (@RoyalFamily) July 10, 2023
A Royal Salute was given by the Welsh Guards. pic.twitter.com/O1mXvGfGYO
Как отмечает BBC, визит Байдена в Великобританию проходит по пути на саммит НАТО в Литве, который состоится 11–12 июля. Фоном визита является война страны-агрессора РФ против Украины.