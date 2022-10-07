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"Слишком много жизней было перевернуто из-за неудачного подхода". Байден помиловал всех осужденных по федеральным законам США за хранение марихуаны

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Президент США предложил исключить марихуану из списка опасных наркотиков
Президент США предложил исключить марихуану из списка опасных наркотиков
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден объявил о помиловании всех осужденных в стране за преступления, связанные с хранением марихуаны. Соответствующее заявление 6 октября опубликовано на сайте Белого дома.

Байден сообщил, что поручил генеральному прокурору США разработать административный механизм выдачи свидетельств о помиловании лицам, имеющим на это право.

"Есть тысячи людей, которые ранее были судимы федеральными судами за хранение марихуаны, и в результате им может быть отказано в трудоустройстве, жилье или возможностях для получения образования. Мои действия помогут облегчить побочные последствия, вытекающие из этих убеждений", – сказал президент США.

Он призвал губернаторов также освободить тех, кто осужден судами отдельных штатов за подобные преступления. Кроме того, Байден обратился к генпрокурору, министерству здравоохранения и социальным службам, чтобы инициировать пересмотр классификации марихуаны как опасного наркотика. Сейчас она числится в законе о контролируемых веществах наравне с героином и ЛСД и считается даже опаснее, чем фентанил и метамфетамин – наркотики, которые являются причиной эпидемии передозировок.

"Слишком много жизней было перевернуто из-за нашего неудачного подхода к марихуане. Пришло время исправить эти ошибки", –  отметил Байден.

Он добавил, что изменения в регулировании обращения с марихуаной не коснутся ответственности за  незаконный оборот и продажу ее несовершеннолетним.

Комментируя решение Байдена, Reuters пишет, что почти 40 штатов США легализовали употребление марихуаны в той или иной форме, но в некоторых из них и на государственном уровне она остается полностью незаконной. Смена классификации станет первым шагом к более широкой легализации, который поддерживают многие американцы, и приведет к радикальным изменениям для компаний и правоохранительных органов.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что помилование может коснуться более 6,5 тыс. человек, ранее судимых на федеральном уровне. По данным агентства, акции производителей и продавцов каннабиса Tilray Brands и Canopy Growth выросли после комментариев Байдена более чем на 20%.

Теги: США, марихуана, Джо Байден, помилование
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