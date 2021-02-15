ГОРДОН
 
 
МИР

Байден призвал Конгресс ужесточить условия продажи оружия

Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к Конгрессу США с призывом запретить продажу штурмового оружия и магазины большой емкости.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден вспомнил о стрельбе в школе Флориды в 2018 году
Байден вспомнил о стрельбе в школе Флориды в 2018 году
Фото: EPA

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить условия продажи оружия. Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома от 14 февраля. 

"Я призываю Конгресс реформировать закон об оружии, основанный на здравом смысле. Закон должен включать в себя требование проверки анкетных данных при продаже любого оружия, запрет штурмового оружия и магазинов большой емкости, а также невозможность уйти от ответственности производителям оружия, которые сознательно распространяют его на улицах", – сказано в тексте.

Такое заявление Байден сделал в годовщину трагедии во Флориде. Три года назад, 14 февраля 2018 года, 19-летний Николас Круз совершил вооруженное нападение на школу во Флориде, из которой ранее был исключен. Он убил 17 человек и ранил 14. Вскоре после нападения Круз был задержан. Он признал свою вину.

"За секунды жизни десятков семей и жизнь американского сообщества изменились навсегда. Вот уже три года семьи города Паркленд проводят дни рождения и праздники без своих близких. Они потеряли возможность отправить своих детей в колледж и увидеть их на своей первой работе после школы. Как и многим другим семьям, им пришлось зарыть частички своей души глубоко в землю", – отметил Байден в своем обращении.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа поддерживала ужесточение проверок перед покупкой оружия после расстрела в школе во Флориде.

По данным CNN, в течение года до совершения преступления стрелок Круз приобрел десять единиц оружия.

Теги: США, оружие, Джо Байден, Конгресс США, нападение, Флорида, школы, трагедия, проверки
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы
"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
"Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
"Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS