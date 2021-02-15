Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к Конгрессу США с призывом запретить продажу штурмового оружия и магазины большой емкости.

Байден вспомнил о стрельбе в школе Флориды в 2018 году Фото: EPA

Президент США Джо Байден призвал Конгресс ужесточить условия продажи оружия. Об этом говорится в его заявлении на сайте Белого дома от 14 февраля.

"Я призываю Конгресс реформировать закон об оружии, основанный на здравом смысле. Закон должен включать в себя требование проверки анкетных данных при продаже любого оружия, запрет штурмового оружия и магазинов большой емкости, а также невозможность уйти от ответственности производителям оружия, которые сознательно распространяют его на улицах", – сказано в тексте.

Такое заявление Байден сделал в годовщину трагедии во Флориде. Три года назад, 14 февраля 2018 года, 19-летний Николас Круз совершил вооруженное нападение на школу во Флориде, из которой ранее был исключен. Он убил 17 человек и ранил 14. Вскоре после нападения Круз был задержан. Он признал свою вину.

"За секунды жизни десятков семей и жизнь американского сообщества изменились навсегда. Вот уже три года семьи города Паркленд проводят дни рождения и праздники без своих близких. Они потеряли возможность отправить своих детей в колледж и увидеть их на своей первой работе после школы. Как и многим другим семьям, им пришлось зарыть частички своей души глубоко в землю", – отметил Байден в своем обращении.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа поддерживала ужесточение проверок перед покупкой оружия после расстрела в школе во Флориде.