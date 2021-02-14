"Это напомнило нам, что демократия хрупка". Байден прокомментировал решение Сената США по делу об импичменте Трампа

По словам президента США Джо Байдена, несмотря на то, что Сенат оправдал 45-го президента Дональда Трампа в деле об импичменте, суть предъявленных ему обвинений не оспаривается.

Байден: Сегодня 57 сенаторов, в том числе рекордные семь республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным Фото: EPA

Президент США Джо Байден, комментируя решение Сената США по делу об импичменте 45-го президента Дональда Трампа, заявил, что "демократия хрупка" и этот случай еще раз об этом напомнил. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня 57 сенаторов, в том числе рекордные семь республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать бывшего президента Трампа виновным в подстрекательстве к этому смертоносному восстанию против самой нашей демократии. Голосование в Сенате последовало за двухпартийным голосованием Палаты представителей по объявлению ему импичмента. Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступает против вынесения приговора, например, лидер меньшинства в Сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном проступке" и "практически и морально ответственен за провоцирование" насилия, развязанного в Капитолии", – заявил Байден.

По словам президента США, его мысли с теми, кто "храбро стоял на страже в тот январский день".

"Эта печальная глава нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Этому насилию и экстремизму нет места в Америке. И что у каждого из нас есть долг и ответственность как у американцев – и особенно как у лидеров – защищать правду и победить ложь. Так мы прекращаем эту антигражданскую войну и исцеляем саму душу нашего народа. Эта задача впереди. И эту задачу мы должны решить вместе. Как Соединенные Штаты Америки", – заявил американский президент.

Трампу грозил импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа 13 января.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67.

Трамп назвал попытку объявить ему импичмент одним из этапов "охоты на ведьм". Он поблагодарил своих юристов и сенаторов, а также раскритиковал демократов, которые, по его мнению, "очерняют" верховенство закона и порочат правоохранительные органы, используя правосудие как "инструмент политической мести".

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Если бы его признали виновным, Сенат смог бы провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. В случае признания виновным у Трампа отобрали бы президентские льготы.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.