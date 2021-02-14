ГОРДОН
 
 
МИР

"Это напомнило нам, что демократия хрупка". Байден прокомментировал решение Сената США по делу об импичменте Трампа

По словам президента США Джо Байдена, несмотря на то, что Сенат оправдал 45-го президента Дональда Трампа в деле об импичменте, суть предъявленных ему обвинений не оспаривается.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден: Сегодня 57 сенаторов, в том числе рекордные семь республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным
Байден: Сегодня 57 сенаторов, в том числе рекордные семь республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным
Фото: EPA

Президент США Джо Байден, комментируя решение Сената США по делу об импичменте 45-го президента Дональда Трампа, заявил, что "демократия хрупка" и этот случай еще раз об этом напомнил. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

"Сегодня 57 сенаторов, в том числе рекордные семь республиканцев, проголосовали за то, чтобы признать бывшего президента Трампа виновным в подстрекательстве к этому смертоносному восстанию против самой нашей демократии. Голосование в Сенате последовало за двухпартийным голосованием Палаты представителей по объявлению ему импичмента. Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинения не оспаривается. Даже те, кто выступает против вынесения приговора, например, лидер меньшинства в Сенате Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в "позорном проступке" и "практически и морально ответственен за провоцирование" насилия, развязанного в Капитолии", – заявил Байден.

По словам президента США, его мысли с теми, кто "храбро стоял на страже в тот январский день".

"Эта печальная глава нашей истории напомнила нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать. Что мы должны быть всегда бдительными. Этому насилию и экстремизму нет места в Америке. И что у каждого из нас есть долг и ответственность как у американцев – и особенно как у лидеров – защищать правду и победить ложь. Так мы прекращаем эту антигражданскую войну и исцеляем саму душу нашего народа. Эта задача впереди. И эту задачу мы должны решить вместе. Как Соединенные Штаты Америки", – заявил американский президент.

Трампу грозил импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Палата представителей Конгресса США поддержала импичмент Трампа 13 января.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67. 

Трамп назвал попытку объявить ему импичмент одним из этапов "охоты на ведьм". Он поблагодарил своих юристов и сенаторов, а также раскритиковал демократов, которые, по его мнению, "очерняют" верховенство закона и порочат правоохранительные органы, используя правосудие как "инструмент политической мести".

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Если бы его признали виновным, Сенат смог бы провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. В случае признания виновным у Трампа отобрали бы президентские льготы.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Джо Байден, Конгресс США, импичмент, Сенат США, Дональд Трамп, Республиканская партия, Демократическая партия, импичмент Трампа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
Каменских показала зимний досуг в компании матери и мужа
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "50 відтінків". Slavia в новом треке спела о БДСМ-играх в малиновой комнате. Аудио
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
  "Он должен был родиться 18 февраля". Петрожицкая рассказала о выкидыше
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Сырные маффины с ветчиной. Сумская поделилась рецептом соленой выпечки
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
Принцесса Евгения выписалась из госпиталя после рождения первенца. Фото
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
"Ждите фоточки в купальнике". Шоптенко отправилась на отдых в Дубай
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
  Jerry Heil в купальнике показала веганские ноги и презентовала клип о любви. Видео
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
Переболевшую COVID-19 Фрейндлих выписали из больницы
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
Билык рассказала, как относится к своему мужу-режиссеру
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Беременная жена Павлика засветила грудь и рассказала, что собирается на море
Малинин сообщил о рождении внука
Малинин сообщил о рождении внука
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
  "Если уж ты такой вот романтик, можешь на… приклеить бантик!". Галкин презентовал песню "День Валентина". Аудио
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы
"Это какой-то фильм ужасов", "Клоунесса", "Как Наташа могла такое допустить?". Фаны Королевой раскритиковали внешний вид ее 75-летней мамы
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
"Его дела плохи". Сын Чапкиса просит молиться о здоровье отца, который находится в реанимации
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
Участница "Голосу країни" Мария Рак рассказала, почему развелась с мужем-музыкантом
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Фигура, на которую можно смотреть вечно". Боржемская восхитила формами в телесном купальнике
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
"Купи мне кофе", "Не лезь!". 15-летняя дочь Поляковой рассказала, как бойфренд познакомился с ее родителями
  "Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
"Я привел ее в костюмерную и сказал: "Это моя дочь, но забудьте о ее фамилии". Сенцов рассказал, чем занимается его старшая дочь
  Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
Козловский о матери: Я знал о ее жизни с четырех лет. Папа ходил оправданно со своей фамилией
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
"Любите и будьте счастливы, как мы". Grosu намекнула на роман с Полянским
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS