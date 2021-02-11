ГОРДОН
 
 
МИР

Бывшие республиканцы обсуждают создание партии против Трампа – Reuters

Бывшие республиканцы и чиновники администраций экс-президентов Соединенных Штатов обсуждали создание партии "принципиального консерватизма", которая не позволит бывшему президенту США Дональду Трампу опрговергнуть верховенство закона, сообщили информированные источники агентства Reuters.

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого запустили процедуру импичмента
Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого запустили процедуру импичмента
Фото: ЕРА

Десятки бывших республиканцев обсуждают создание новой правоцентристской партии, они считают, что Республиканская партия США не желает противостоять попыткам бывшего президента США Дональда Трампа "подорвать американскую демократию". Об этом пишет Reuters 11 февраля со ссылкой на четыре информированных источника.

В обсуждениях участвовали бывшие республиканцы и экс-чиновники администраций бывших американских лидеров Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джорджа Буша-младшего и Трампа. В прошлую пятницу около 120 человек обсуждали на встрече в режиме видеоконференции Zoom создание платформы "принципиального консерватизма", основными принципами которой должны быть поддержка Конституции и верховенства закона. Эти идеи, по мнению участников, Трамп опровергнул.

План заключается в поддержке своих и других независимых кандидатов или членов других партий. Бывший главный политический директор Республиканской конференции Палаты представителей Эван Макмаллин подтвердил, что был одним из организаторов обсуждения, участники которого обеспокоены властью Трампа над республиканцами.

На встрече, по данным Reuters, присутствовали генеральный советник министерства внутренней безопасности времен Трампа Джон Митник, бывший конгрессмен-республиканец Чарли Дент, заместитель начальника штаба министерства внутренней безопасности времен Трампа Элизабет Нойманн и еще один бывший сотрудник службы безопасности Трампа Майлз Тейлор.

Переговоры свидетельствуют о крупном внутрипартийном расколе из-за ложных заявлений Трампа о фальсификации выборов и штурме Капитолия. Большинство республиканцев остаются лояльными к нему, но другие ищут новые направления, отмечает Reuters.

Участники конференции выразили обеспокоенность тем, что некоторые республиканцы не поддерживают обвинение Трампа по делу об импичменте. Пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер в комментарии о возможном создании партии отметил, что "эти лузеры покинули Республиканскую партию, когда проголосовали за президента США Джо Байдена".

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, первым, кто может быть осужденным после истечения срока полномочий президента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки у Капитолия привели к тому, что десятки тысяч американских избирателей вышли из рядов сторонников Республиканской партии.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Сенат США 9 февраля поддержал конституционность импичмента Трампа

Первый раз процедуру запустили в сентябре 2019 года. Ее причиной стал скандал, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. В разговоре с ним Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына своего соперника на президентских выборах Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию". В итоге Палата представителей объявила ему импичмент, а Сенат отклонил обе статьи обвинения.

Теги: США, Джо Байден, Джордж Буш, Вашингтон, импичмент, Дональд Трамп, Республиканская партия, Рональд Рейган, Палата представителей, конгрессмены, импичмент Трампа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Есть дно и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
  "Есть дно и мы не имеем права его пробивать". Тина Кароль прокомментировала высказывание Поляковой, назвавшей ее плакальщицей на похоронах
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
"Радости полные штаны". Дорофеева порезвилась на улице
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
Что подарить на День святого Валентина? Пять вариантов для любимой
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Красотки made in Ukraine”. Киркоров встретился с Ани Лорак и Maruv в московском ресторане. Фото
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
"Атеисты поверят в Бога после того, как попробуют этот пирог". Клопотенко поделился новым рецептом
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
  Цимбалюк рассказал, почему пять лет назад развелся с женой
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Санина рассказала, каким был ее первый гонорар
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
Фролова снялась в черном белье и рассказала, сколько килограммов набрала за время беременности
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Каждый просто мечтает на тебе нажиться". alyona alyona рассказала, почему ей не понравился пятидневный отдых в Египте за $300
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
"Найду эту сволочь и заставлю отвечать". Неизвестные от имени Огневич взяли деньги за рекламу украинского бренда
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
Никитюк объяснила, почему не станет героиней шоу "Холостячка"
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"В такие дни я практически ни с кем не разговариваю". Остапчук сделал откровенное признание о своем эмоциональном состоянии
"Думал, Волочкова, присмотрелся Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
"Думал, Волочкова, присмотрелся – Собчак", "Филейная часть недожарена". Собчак в купальнике засветила неравномерный загар
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
Принц Уильям и его жена Кэтрин планируют родить четвертого ребенка – СМИ
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
  Как отреагировал американский шоу-бизнес на фильм о жизни Спирс под опекой отца
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
Заразившаяся коронавирусом Подольская обнародовала фото с прогулки
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
  "Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
"Она здоровая, сисястая, с ногами толстыми. А эта?" Полякова на шоу "Маска" объяснила, почему Пава – не Камалия
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Это очередной скандал!". Тина Кароль после высказывания Поляковой обнародовала видео и фото в черном платье
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
"Нам бы за такое по пальцам надавали", "Надо исправлять", "Кто учитель?". Поклонники Галкина заявили, что его с Пугачевой дочь неправильно обучают игре на пианино
  Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
Российская актриса Юлия Ауг заявила, что лишилась роли после интервью, в котором выразила несогласие с действиями российского правительства
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Может, уже поженитесь?" В сети обсуждают романтичные снимки Grosu с Полянским
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
"Где грань между сексуальностью и вульгарностью?". Каминская поделилась снимком в белье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS