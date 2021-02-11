Бывшие республиканцы обсуждают создание партии против Трампа – Reuters

Бывшие республиканцы и чиновники администраций экс-президентов Соединенных Штатов обсуждали создание партии "принципиального консерватизма", которая не позволит бывшему президенту США Дональду Трампу опрговергнуть верховенство закона, сообщили информированные источники агентства Reuters.

Трамп стал третьим президентом в истории США, в отношении которого запустили процедуру импичмента Фото: ЕРА

Десятки бывших республиканцев обсуждают создание новой правоцентристской партии, они считают, что Республиканская партия США не желает противостоять попыткам бывшего президента США Дональда Трампа "подорвать американскую демократию". Об этом пишет Reuters 11 февраля со ссылкой на четыре информированных источника.

В обсуждениях участвовали бывшие республиканцы и экс-чиновники администраций бывших американских лидеров Рональда Рейгана, Джорджа Буша, Джорджа Буша-младшего и Трампа. В прошлую пятницу около 120 человек обсуждали на встрече в режиме видеоконференции Zoom создание платформы "принципиального консерватизма", основными принципами которой должны быть поддержка Конституции и верховенства закона. Эти идеи, по мнению участников, Трамп опровергнул.

План заключается в поддержке своих и других независимых кандидатов или членов других партий. Бывший главный политический директор Республиканской конференции Палаты представителей Эван Макмаллин подтвердил, что был одним из организаторов обсуждения, участники которого обеспокоены властью Трампа над республиканцами.

На встрече, по данным Reuters, присутствовали генеральный советник министерства внутренней безопасности времен Трампа Джон Митник, бывший конгрессмен-республиканец Чарли Дент, заместитель начальника штаба министерства внутренней безопасности времен Трампа Элизабет Нойманн и еще один бывший сотрудник службы безопасности Трампа Майлз Тейлор.

Переговоры свидетельствуют о крупном внутрипартийном расколе из-за ложных заявлений Трампа о фальсификации выборов и штурме Капитолия. Большинство республиканцев остаются лояльными к нему, но другие ищут новые направления, отмечает Reuters.

Участники конференции выразили обеспокоенность тем, что некоторые республиканцы не поддерживают обвинение Трампа по делу об импичменте. Пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер в комментарии о возможном создании партии отметил, что "эти лузеры покинули Республиканскую партию, когда проголосовали за президента США Джо Байдена".