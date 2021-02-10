"Почти кричал". Трамп остался недоволен выступлением своих адвокатов в Сенате – СМИ

Хотя экс-президент США Дональд Трамп недоволен выступлением своих адвокатов на первом заседании в Сенате в рамках процедуры импичмента, в команде бывшего главы Белого дома считают, что на процесс оно не повлияет и Трампа оправдают.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента Фото: ЕРА

Бывший президент США Дональд Трамп остался недоволен выступлением своих адвокатов в первый день слушаний по процессу его импичмента в Сенате. Об этом телеканал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники.

По данным журналистов, он "почти кричал", когда выступал адвокат Брюс Кастор. Трамп был поражен решением юристов поменяться местами во время выступления в Сенате (Кастор выступил первым), рассказали собеседники канала. В целом, учитывая то, что команду адвокатов заменили незадолго до слушаний, все прошло как ожидалось, считает источник.

Речь Кастора, который представляет Трампа вместе с Девидом Шоном, была запутанной, отмечает CNN. Кастор говорил в том числе, что презентация Палаты представителей была "хорошо сделана". Когда началось выступление Шона, тон защиты резко изменился: он обвинил демократов в попытке лишить права голоса избирателей, поддерживающих Трампа, а также в том, что они использовали импичмент как политический "кровавый спорт".

Несколько сенаторов от Республиканской партии сказали журналистам, что команда юристов экс-президента была дезорганизованной и доводы обвинения выглядели более убедительными.

Сенатор-республиканец Джон Корнин отметил, что выступление Шона было более эффективным, но тоже сказал, что "видел много адвокатов" и сегодняшнее представление доводов защиты "не самое лучшее".

Несмотря на недовольство Трампа выступлением адвокатов, в его команде считают, что его оправдают и это не повлияет на исход судебного процесса, отмечает CNN.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, первым, кто может быть осужденным после истечения срока полномочий президента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

Трампу грозит импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

25 января Палата представителей передала в Сенат резолюцию об импичменте Трампа. 45-го президента вызывали в Сенат для дачи показаний по делу об импичменте, но он отказался участвовать в "антиконституционном процессе".

Сенат США 9 февраля поддержал конституционность импичмента Трампа. Слушания продолжат сегодня в полдень по местному времени.