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Байден проведет встречу с Макроном в США 1 декабря – Белый дом

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Байден примет Макрона в Белом доме
Байден примет Макрона в Белом доме
Фото: EPA

Президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Бриджит Макрон посетят США в декабре. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 26 сентября.

"Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден примут президента Франции Эммануэля Макрона и Бриджит Макрон с государственным визитом в Соединенные Штаты, который будет включать государственный обед, 1 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что это первый государственный визит за время прихода к власти администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

"Это подчеркнет глубокие и прочные отношения между Соединенными Штатами и Францией, нашим старейшим союзником, которые основаны на наших общих демократических ценностях, экономических связях и сотрудничестве в области обороны и безопасности. Лидеры обсудят наше продолжающееся тесное партнерство по общим глобальным вызовам и областям, представляющим двусторонний интерес", – сообщили в пресс-службе.

Контекст:

Байден вступил в должность президента США 20 января 2020 года.

Макрон вступил в должность президента Франции 7 мая 2022 года (переизбран на второй срок).

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Франция, Джо Байден, Белый дом, Джилл Байден, Эммануэль Макрон, Бриджит Макрон
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