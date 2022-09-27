Байден проведет встречу с Макроном в США 1 декабря – Белый дом

"Президент Джо Байден и первая леди Джилл Байден примут президента Франции Эммануэля Макрона и Бриджит Макрон с государственным визитом в Соединенные Штаты, который будет включать государственный обед, 1 декабря 2022 года", – говорится в сообщении.

В Белом доме отметили, что это первый государственный визит за время прихода к власти администрации Байдена и вице-президента Камалы Харрис.

"Это подчеркнет глубокие и прочные отношения между Соединенными Штатами и Францией, нашим старейшим союзником, которые основаны на наших общих демократических ценностях, экономических связях и сотрудничестве в области обороны и безопасности. Лидеры обсудят наше продолжающееся тесное партнерство по общим глобальным вызовам и областям, представляющим двусторонний интерес", – сообщили в пресс-службе.