В Париже прошла инаугурация Макрона, переизбранного на второй срок. Фоторепортаж
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
Фото: ЕРА
7 мая в Париже состоялась инаугурация президента Франции Эммануэля Макрона, который был переизбран на второй срок
, сообщает BFMTV
. Церемонию, которая длилась 1,5 часа, посетили 450 человек, в том числе экс-президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд. Речь Макрона длилась 10 минут, он говорил об экологии, борьбе с гендерным неравенством, действиях, направленных на деэскалацию агрессии РФ против Украины и пообещал сделать Францию "более живой и сильной", а планету – "более пригодной для жизни". Официально второй президентский срок Макрона начнется 13 мая, отметил канал.