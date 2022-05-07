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В Париже прошла инаугурация Макрона, переизбранного на второй срок. Фоторепортаж

Сегодня 16.34
7 мая в Париже состоялась инаугурация президента Франции Эммануэля Макрона, который был переизбран на второй срок, сообщает BFMTV. Церемонию, которая длилась 1,5 часа, посетили 450 человек, в том числе экс-президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд. Речь Макрона длилась 10 минут, он говорил об экологии, борьбе с гендерным неравенством, действиях, направленных на деэскалацию агрессии РФ против Украины и пообещал сделать Францию "более живой и сильной", а планету – "более пригодной для жизни". Официально второй президентский срок Макрона начнется 13 мая, отметил канал.
Теги: Украина, Франция, экология, Франсуа Олланд, Николя Саркози, инаугурация, Париж, Эммануэль Макрон, церемония
 

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