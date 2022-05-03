Инаугурация Макрона пройдет 7 мая – СМИ

Церемония должна состояться утром в Елисейском дворце.

Затем Макрон должен будет заняться формированием правительства.

Контекст:

Как сообщило МВД Франции, по результатам подсчета 100% голосов, Макрон победил во втором туре выборов с результатом 58,5% голосов. Его соперница, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, набрала 41,45%.

Вечером 24 апреля, когда стали известны результаты экзит-поллов, Ле Пен признала поражение на выборах. Она заявила, что в рамках своей дальнейшей политической деятельности начинает "великую битву" на выборах в законодательные органы страны.