Байден заявит о решении идти на второй срок 25 апреля – СМИ

По данным двух информированных источников, объявление пройдет по видеосвязи. Один из них предупредил агентство, что дата объявления не точная и может измениться.

Сам Байден на прошлой неделе сказал, что сделает официальное сообщение "относительно скоро", добавив, что "мой план – баллотироваться снова".

Reuters отмечает, что Байден – самый пожилой глава Белого дома в истории, и в конце второго четырехлетнего срока ему будет 86 лет. Обнародованный 16 апреля опрос Reuters/Ipsos показал, что его работу одобряют сейчас 39% американцев. В марте 45% опрошенных демократов заявили, что ему не следует снова баллотироваться в 2024 году, а 48% однопартийцев считают, что следует.

Республиканцы еще не определились с кандидатом от партии, но, по предварительным данным, наибольшая поддержка – у бывшего президента Дональда Трампа.