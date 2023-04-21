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Байден заявит о решении идти на второй срок 25 апреля – СМИ

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Нынешнему американскому президенту 80 лет
Нынешнему американскому президенту 80 лет
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден может объявить о вступлении в избирательную кампанию в качестве кандидата от Демократической партии 25 апреля. Об этом 21 апреля сообщает Reuters.

По данным двух информированных источников, объявление пройдет по видеосвязи. Один из них предупредил агентство, что дата объявления не точная и может измениться. 

Сам Байден на прошлой неделе сказал, что сделает официальное сообщение "относительно скоро", добавив, что "мой план – баллотироваться снова".

Reuters отмечает, что Байден – самый пожилой глава Белого дома в истории, и в конце второго четырехлетнего срока ему будет 86 лет. Обнародованный 16 апреля опрос Reuters/Ipsos показал, что его работу одобряют сейчас 39% американцев. В марте 45% опрошенных демократов заявили, что ему не следует снова баллотироваться в 2024 году, а 48% однопартийцев считают, что следует.

Республиканцы еще не определились с кандидатом от партии, но, по предварительным данным, наибольшая поддержка – у бывшего президента Дональда Трампа.

Контекст:

Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых может быть избран 47-й президент США.

16 ноября 2022 года Трамп официально объявил о намерении участвовать в следующих выборах президента США.

Теги: США, Джо Байден, Белый дом, Дональд Трамп, Республиканская партия, выборы в США, Демократическая партия
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