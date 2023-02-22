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Baykar разрабатывает дроны-камикадзе – СМИ

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Baykar производит в том числе беспилотники Bayraktar
Baykar производит в том числе беспилотники Bayraktar
Фото: baykartech.com

Турецкая компания Baykar, которая производит в том числе ударные беспилотники Bayraktar, разрабатывает дрон-камикадзе Kagem Kamikaze. Об этом 22 февраля сообщил портал SavunmaSanayiST.com.

Впервые Baykar упомянул свой Kagem в брошюре на открывшейся 20 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) международной выставке оборонной промышленности IDEX 2023.

По данным SavunmaSanayiST.com, беспилотник является аппаратом-камикадзе, который запускается с поднявшегося в воздух БПЛА типа Akıncı или Bayraktar TB2. У Kagem активируется головка самонаведения, и аппарат летит к своей цели с боеголовкой массой до 10 кг.

Издание пишет, что ассортимент Kagem пока неясен, но дальность его полета, по оценкам, может составлять 50–60 км. Baykar может разрабатывать такие БПЛА и большей дальности.

Контекст:

Одним из символов сопротивления российским оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения РФ стали Bayraktar TB2 от компании Baykar – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведку и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

В январе стало известно, что Baykar бесплатно передала еще два Bayraktar Вооруженным силам Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: выставка, оборона, беспилотники, боеголовка, дрон-камикадзе
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