Baykar разрабатывает дроны-камикадзе – СМИ

Впервые Baykar упомянул свой Kagem в брошюре на открывшейся 20 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) международной выставке оборонной промышленности IDEX 2023.

По данным SavunmaSanayiST.com, беспилотник является аппаратом-камикадзе, который запускается с поднявшегося в воздух БПЛА типа Akıncı или Bayraktar TB2. У Kagem активируется головка самонаведения, и аппарат летит к своей цели с боеголовкой массой до 10 кг.

Издание пишет, что ассортимент Kagem пока неясен, но дальность его полета, по оценкам, может составлять 50–60 км. Baykar может разрабатывать такие БПЛА и большей дальности.