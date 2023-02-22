Baykar разрабатывает дроны-камикадзе – СМИ

Впервые Baykar упомянул свой Kagem в брошюре на открывшейся 20 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) международной выставке оборонной промышленности IDEX 2023.
По данным SavunmaSanayiST.com, беспилотник является аппаратом-камикадзе, который запускается с поднявшегося в воздух БПЛА типа Akıncı или Bayraktar TB2. У Kagem активируется головка самонаведения, и аппарат летит к своей цели с боеголовкой массой до 10 кг.
Издание пишет, что ассортимент Kagem пока неясен, но дальность его полета, по оценкам, может составлять 50–60 км. Baykar может разрабатывать такие БПЛА и большей дальности.
Одним из символов сопротивления российским оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения РФ стали Bayraktar TB2 от компании Baykar – ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Он может вести разведку и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
В январе стало известно, что Baykar бесплатно передала еще два Bayraktar Вооруженным силам Украины.