Безработица в России выросла до максимума за восемь лет

В России численность официально зарегистрированных безработных в мае 2020 года выросла до 2 млн 143 тыс. человек с 1 млн 311 тыс. в апреле и с 727 тыс. в марте, об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.
Количество безработных в мае выросло по сравнению с апрелем на 227 тыс. и составило 4 млн 513 тыс.
В мае уровень безработицы вырос до 6,1% с 5,8% в апреле. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года, отмечает агентство.
По информации министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, на 17 июня в России было зарегистрировано уже 2 млн 476 тыс. безработных граждан, сообщает агентство.
Минимальные показатели уровня безработицы в РФ были зафиксированы в августе 2019 года – 4,3%.