"Бла-бла-бла". Тунберг недовольна итогами климатической конференции в Глазго

"COP26 закончился. Вот краткое изложение: Бла-бла-бла", – написала активистка.

Тунберг отметила, что настоящая работа над проблемами климата продолжается за пределами конференции.

Контекст:

Климатический саммит в Глазго проходил с 31 октября. На нем присутствовали лидеры ведущих стран мира, в частности, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также президент Украины Владимир Зеленский. Не было на саммите председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

13 ноября участники 26-й конференции ООН по климату COP2 приняли итоговый документ. В документе содержится призыв к 197 странам "сообщить о своем прогрессе в достижении климатических целей в следующем году на COP27, которая состоится в Египте".

При этом в итоговый документ не вошел ряд "жестких формулировок". В частности, Индия и Китай не поддержали резкого отказа от угольной энергетики.