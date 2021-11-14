"Бла-бла-бла". Тунберг недовольна итогами климатической конференции в Глазго

"COP26 закончился. Вот краткое изложение: Бла-бла-бла", – написала активистка.
Тунберг отметила, что настоящая работа над проблемами климата продолжается за пределами конференции.
The #COP26 is over. Here’s a brief summary: Blah, blah, blah.— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 13, 2021
But the real work continues outside these halls. And we will never give up, ever. https://t.co/EOne9OogiR
Климатический саммит в Глазго проходил с 31 октября. На нем присутствовали лидеры ведущих стран мира, в частности, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, а также президент Украины Владимир Зеленский. Не было на саммите председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.
13 ноября участники 26-й конференции ООН по климату COP2 приняли итоговый документ. В документе содержится призыв к 197 странам "сообщить о своем прогрессе в достижении климатических целей в следующем году на COP27, которая состоится в Египте".
При этом в итоговый документ не вошел ряд "жестких формулировок". В частности, Индия и Китай не поддержали резкого отказа от угольной энергетики.