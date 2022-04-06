Блинкен: Эпоха, последовавшая за холодной войной, закончилась

Бейкер, который поддерживал тесные личные отношения с министром иностранных дел СССР перестроечного периода Эдуардом Шеварднадзе, считается архитектором многих соглашений о контроле над вооружением, которые были заключены в тот период.
Однако, как отметил Блинкен, эта эпоха сотрудничества теперь отошла в прошлое.
"Мы снова оказываемся в водовороте истории... Эпоха, последовавшая за холодной войной, закончилась. Россия напала на соседа. Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям дома. Угрожает даже применением ядерного оружия", – отметил он.
Со своей стороны 91-летний Бейкер выразил мнение, что "ветры войны сильно дуют в Украине, чьи граждане предпринимают героические усилия, чтобы сохранить свою независимость".
Холодной войной считают политическое противостояние между странами социалистического лагеря (в том числе СССР) и странами Запада. Одной из главных составляющих конфронтации была идеологическая борьба, то есть борьба СССР и США за доминирующее положение в мировом общественном мнении. Завершилась она в декабре 1991 года развалом Советского Союза.
После окончания холодной войны отношения между Западом и Россией улучшились.