Блинкен: Эпоха, последовавшая за холодной войной, закончилась

Блинкен: Россия напала на соседа. Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям дома Фото: EPA

Бейкер, который поддерживал тесные личные отношения с министром иностранных дел СССР перестроечного периода Эдуардом Шеварднадзе, считается архитектором многих соглашений о контроле над вооружением, которые были заключены в тот период.

Однако, как отметил Блинкен, эта эпоха сотрудничества теперь отошла в прошлое.

"Мы снова оказываемся в водовороте истории... Эпоха, последовавшая за холодной войной, закончилась. Россия напала на соседа. Она вернулась к почти тоталитарным репрессиям дома. Угрожает даже применением ядерного оружия", – отметил он.

Со своей стороны 91-летний Бейкер выразил мнение, что "ветры войны сильно дуют в Украине, чьи граждане предпринимают героические усилия, чтобы сохранить свою независимость".