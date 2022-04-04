Россия провалила все три цели, ради которых начала войну против Украины – Блинкен

"По всем трем направлениям он провалился. Украина теперь более сплоченная. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем [президент РФ] Владимир Путин. Мощь России на самом деле сильно уменьшилась, армия сильно отстала. Его экономика шатается. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время", – отметил госсекретарь.

Он добавил, что мир наблюдает "серьезную неудачу для России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)