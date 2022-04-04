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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия провалила все три цели, ради которых начала войну против Украины – Блинкен

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Блинкен: Мощь России на самом деле сильно уменьшилась, армия сильно отстала
Блинкен: Мощь России на самом деле сильно уменьшилась, армия сильно отстала
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен 3 апреля заявил, что РФ, начиная войну против Украины, преследовала три цели – подчинить страну своей воле, лишить ее суверенитета и независимости и утвердить свою власть, а также разделить Запад. Об этом сообщил сайт Госдепартамента США.

"По всем трем направлениям он провалился. Украина теперь более сплоченная. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем [президент РФ] Владимир Путин. Мощь России на самом деле сильно уменьшилась, армия сильно отстала. Его экономика шатается. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время", – отметил госсекретарь.

Он добавил, что мир наблюдает "серьезную неудачу для России".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

По состоянию на 3 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили с начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля порядка 18 тыс. человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, армия, Энтони Блинкен, война России против Украины, суверенитет
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