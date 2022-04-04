Россия провалила все три цели, ради которых начала войну против Украины – Блинкен

"По всем трем направлениям он провалился. Украина теперь более сплоченная. Суверенная, независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем [президент РФ] Владимир Путин. Мощь России на самом деле сильно уменьшилась, армия сильно отстала. Его экономика шатается. И, конечно же, НАТО и Запад более сплочены, чем когда-либо за последнее время", – отметил госсекретарь.
Он добавил, что мир наблюдает "серьезную неудачу для России".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В ответ на нападение России на Украину страны Запада – США, Канада, Евросоюз, Великобритания, Австралия и Япония – ввели против РФ несколько пакетов санкций. По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 6,8 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.
По состоянию на 3 апреля потери российских оккупантов в живой силе составили с начала масштабного вторжения в Украину 24 февраля порядка 18 тыс. человек, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.