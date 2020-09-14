Блумберг потратит на поддержку Байдена во Флориде $100 млн

По данным соцопросов, в штате Флорида фиксируется минимальный разрыв в симпатиях между избирателями действующего президента Дональда Трампа и его соперника, демократа Джо Байдена. Миллиардер Майк Блумберг решил поддержать Байдена во Флориде финансово.

Блумберг также боролся за право стать кандидатом на пост президента США Фото: ЕРА

Бывший мэр Нью-Йорка, миллиардер Майк Блумберг выделит $100 млн на поддержку президентской кампании демократа Джо Байдена во Флориде. Об этом сообщает издание The New York Times.

Часть средств пойдет на рекламу на английском и испанском языках, чтобы заручиться поддержкой латиноамериканских избирателей штата.

По данным издания, такое решение Блумберг принял потому, что во Флориде, по данным соцопросов, отрыв Байдена от его соперника – действующего президента США Дональда Трампа – минимален. Там может развернуться основная борьба за кресло президента страны.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент США Байден и Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Блумберг также боролся за право стать кандидатом на пост президента США от демократов, однако в марте объявил о завершении кампании после провала на праймериз Демократической партии.