Боевики ХАМАС взламывали телефоны израильских солдат, выдавая себя за девушек

Боевики палестинского движения ХАМАС предлагали израильским солдатам скачать приложение якобы для обмена фото. На самом деле оно открывало доступ к данным на смартфоне.

Утечек в результате хакерской атаки на военных Израиля не произошло Фото: pixabay.com

Десятки смартфонов израильских военных были взломаны боевиками палестинского движения ХАМАС, которые притворялись желающими познакомиться девушками. Об этом 17 февраля пишет BBC, ссылаясь на информацию израильской армии.

Подполковник Джонатан Конрикус рассказал, что хакеры выдавали себя за девушек, плохо говорящих на иврите, для убедительности представлялись иммигрантками, либо утверждали, что у них дефект речи или проблемы со зрением.

Установив доверительные отношения с израильскими солдатами, "девушки" отправляли ссылки для установки программ, с помощью которых они якобы хотели обмениваться фотографиями. На деле по ссылке скачивалось вредоносное приложение, которые получало доступ к данным в смартфоне загрузившего.

Приложение имело доступ к местоположению смартфона, фотографиям и контактам. Также оно позволяло удаленно управлять телефоном, инициируя фотосъемку и аудиозапись без ведома владельца.

Армия обороны Израиля выявила взломы несколько месяцев назад, но вмешалась не сразу, решив сначала понаблюдать за ситуацией, объяснил Конрикус.

Отмечается, что утечек сколько-нибудь ценных данных не произошло, поскольку взлом удалось вовремя обнаружить.

По словам Конрикуса, это уже третья за последнее время попытка взломать смартфоны израильских военных, однако на этот раз она оказалась наиболее изощренной в техническом отношении.