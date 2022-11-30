Боевики "Исламского государства" заявили об убийстве их лидера и выбрали нового – Reuters

В аудиосообщении он отметил, что это стало тяжелым ударом по группировке.

"Исламское государство" выбрало своим новым лидером Абу аль-Хусейна аль-Хусейни аль-Кураиши, добавил представитель. Никаких подробностей о новом лидере боевиков не сообщалось.

Представитель группировки призвал ее членов во всех странах присягнуть новому лидеру.

Автор книги об "Исламском государстве" Хасан Хассан прокомментировал смену лидера. Он отметил, что у боевиков не осталось харизматичного лидера и они не проводили в последнее время крупных атак.

"Это не означает, что с группировкой покончено, но на данный момент она представляет собой тень своего прежнего "Я". Они опустошены с точки зрения лидерства и способности проводить атаки", – цитирует его агентство.

Белый дом приветствовал известие об убийстве Абу аль-Хасана аль-Хашеми аль-Кураиши, заявил журналистам официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.