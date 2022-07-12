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Лидер "Исламского государства" в Сирии ликвидирован в результате удара американского беспилотника – Reuters

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"Исламское государство" лишилось одного из своих лидеров в результате авиаудара США
"Исламское государство" лишилось одного из своих лидеров в результате авиаудара США
Фото: EPA

Лидер террористической организации "Исламское государство" в Сирии Махер аль-Агаль (Maher al-Agal) был убит в результате авиаудара, сообщает 12 июля Reuters со ссылкой на заявление Центрального командования США.

В заявлении военных говорится, что аль-Агаль был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе Сирии, а его близкий соратник был серьезно ранен. Центральное командование США утверждает, что жертв среди гражданского населения в результате удара не было, так как операция была тщательно спланирована.

По данным американского командования, аль-Агаль входил в пятерку лидеров "Исламского государства" в Сирии. По словам военных, ИГИЛ продолжает представлять угрозу для США и их партнеров в регионе, но Америка настроена нанести террористической организации "окончательное поражение".

Незадолго до сообщений о ликвидации лидера ИГИЛ телеканал Kurdistan 24 сообщил, что неопознанный беспилотник нанес удар по мотоциклу в районе Африна на северо-западе Сирии.

Израильские СМИ, в частности The Jerusalem Post, обращают внимание, что аль-Агаль был ликвидирован за сутки до начала поездки президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку.

Контекст:

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.

Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.

Теги: США, Джо Байден, террористы, исламисты, боевики, Исламское государство, беспилотники, курды, авиаудар, конфликт, ИГИЛ, Reuters, Африн
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