Лидер "Исламского государства" в Сирии ликвидирован в результате удара американского беспилотника – Reuters

В заявлении военных говорится, что аль-Агаль был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе Сирии, а его близкий соратник был серьезно ранен. Центральное командование США утверждает, что жертв среди гражданского населения в результате удара не было, так как операция была тщательно спланирована.
По данным американского командования, аль-Агаль входил в пятерку лидеров "Исламского государства" в Сирии. По словам военных, ИГИЛ продолжает представлять угрозу для США и их партнеров в регионе, но Америка настроена нанести террористической организации "окончательное поражение".
Незадолго до сообщений о ликвидации лидера ИГИЛ телеканал Kurdistan 24 сообщил, что неопознанный беспилотник нанес удар по мотоциклу в районе Африна на северо-западе Сирии.
Израильские СМИ, в частности The Jerusalem Post, обращают внимание, что аль-Агаль был ликвидирован за сутки до начала поездки президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * # * * * * 12 * * * * * * * * . # * _ * pic.twitter.com/0iig5WWDTF— * * * (@SyriaCivilDefe) July 12, 2022
В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.
Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.