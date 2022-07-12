Лидер "Исламского государства" в Сирии ликвидирован в результате удара американского беспилотника – Reuters

"Исламское государство" лишилось одного из своих лидеров в результате авиаудара США Фото: EPA

В заявлении военных говорится, что аль-Агаль был убит в результате атаки беспилотника на северо-западе Сирии, а его близкий соратник был серьезно ранен. Центральное командование США утверждает, что жертв среди гражданского населения в результате удара не было, так как операция была тщательно спланирована.

По данным американского командования, аль-Агаль входил в пятерку лидеров "Исламского государства" в Сирии. По словам военных, ИГИЛ продолжает представлять угрозу для США и их партнеров в регионе, но Америка настроена нанести террористической организации "окончательное поражение".

Незадолго до сообщений о ликвидации лидера ИГИЛ телеканал Kurdistan 24 сообщил, что неопознанный беспилотник нанес удар по мотоциклу в районе Африна на северо-западе Сирии.

Израильские СМИ, в частности The Jerusalem Post, обращают внимание, что аль-Агаль был ликвидирован за сутки до начала поездки президента США Джо Байдена по Ближнему Востоку.