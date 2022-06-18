ГОРДОН
 
 
МИР

Международная коалиция захватила в Сирии высокопоставленного лидера ИГИЛ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Задержанный был опытным изготовителем бомб и организатором операций, утверждают в коалиции
Задержанный был опытным изготовителем бомб и организатором операций, утверждают в коалиции
Фото: EPA (архив)

Силы коалиции США и союзников 16 июня задержали в Алеппо (Сирия) высокопоставленного лидера ИГИЛ Хани Ахмеда аль-Курди. Об этом сообщило управление по связям с общественностью коалиционной операции против ИГИЛ "Непоколебимая решимость".

Согласно сообщению, Хани Ахмед аль-Курди, известный как Салим, был одним из высших руководителей сирийского отделения ИГИЛ и отвечал за координацию террористической деятельности в регионе.

Он, в частности, занимался организацией и инструктажем по изготовлению взрывных устройств, содействовал нападениям на силы США и их партнеров.

В пресс-центре операции подчеркнули, что миссия по захвату аль-Курди была тщательно спланирована и позволила избежать какого-либо ущерба гражданским лицам или гражданской инфраструктуре. Какая-либо техника коалиции также не была повреждена.

"Силы коалиции будут продолжать работать с нашими партнерами, сирийскими демократическими силами и иракскими силами безопасности, включая "Пешмергу" (курдские военизированные формирования. – "ГОРДОН"), чтобы выследить остатки ИГИЛ, где бы они ни скрывались, и обеспечить их окончательное поражение", – подчеркнули в сообщении. 

The Washington Post пишет, что аль-Курди также был известен как вали (губернатор) города Ракка. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), который базируется в Великобритании, опровергает это. По данным источников SOHR, задержанный – сын бывшего шариатского чиновника в провинции Ар-Ракка Фаваза аль-Курди, убитого в результате авиаудара коалиции несколько лет назад.

"Надежные источники также подтвердили, что лидер ИГИЛ владеет нефтяными резервуарами в районе, контролируемом поддерживаемыми Турцией группировками", – говорится в сообщении SOHR.

Центр также привел детали захвата, полученные от источников. Согласно им, силы международной коалиции провели десантную операцию в деревне Аль-Хамира в северной части Алеппо, неподалеку от турецкой границы. Там приземлились два вертолета и произошел бой между военными коалиции и неизвестными, прятавшимися в домах деревни. 

"Надежные источники сообщили SOHR, что операция также была направлена на арест многих других лидеров и членов ИГИЛ, находившихся в этом районе. Однако известие о полетах вертолетов коалиции в этом воздушном пространстве побудило многих членов и лидеров ИГИЛ передислоцироваться в другие районы", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Сирии с 2011 года продолжается военный конфликт. В боевых действиях в разное время участвовали правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", а также вооруженные силы РФ, США, Ирана и Турции. В этом конфликте Россия поддерживает правительственные силы, подконтрольные главе государства Башару Асаду.

Конфликт унес жизни более 350 тыс. человек. Почти половина населения страны была вынуждена бежать из своих домов, 5 млн человек уехали за границу, сообщал в октябре 2021 года канал Al Jazeera.

Теги: США, Сирия, вертолет, террористы, коалиция, Алеппо, ИГИЛ, Ракка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Сзади у него чуть ниже спины написано "Родина". Галкин на концерте в Израиле высмеял Путина. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
"Либо открыто осуждает агрессию РФ, либо выходит из проекта". Сопродюсер Wellboy поставил проживающему за границей Бардашу ультиматум
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
Умер звезда фильма "И бог создал женщину" Жан-Луи Трентиньян
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
  Покровский – Баскову: Мне не нравятся, Коля, бл...дь, твои губы. Слышал? Появлюсь в Москве, приду к тебе, посмотрю в глаза
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Шкода за неньку Україну, культуру! І за дядь Юру". Wellboy заявил о прекращении сотрудничества с Бардашем, который выехал из Украины
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Приехала только Оля. Шоу-бизнес такой шоу-бизнес". Продюсер Поляковой заявил, что ее коллеги не поехали на благотворительный концерт в Грузию
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Это хит". Служащий в ВСУ Положинский показал, как побратимы зажигательно танцуют под его песню. Видео
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Помните, вы не просто покупаете редкую машину с историей – вы помогаете Украине". Комаров выставил на аукцион любимое авто
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
"Мы будем требовать изменить это решение". Ткаченко раскритиковал отказ EBU провести "Евровидение 2023" в Украине
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
Одесский спасатель сделал предложение любимой, поднявшись на вышке к окну ее кабинета. Фото
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
Президент Еврокомиссии появилась на публике в наряде цветов украинского флага. Фото
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
  "Чому?" alyona alyona и Jerry Heil выпустили песню о людях, которых настигла война. Видео
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
"Евровидение 2023" не будет проходить в Украине
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ (189808)
2
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (146655)
3
"Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем (138363)
4
Полякова о Виннике: Олег – не предатель. У него серьезные проблемы (120013)
5
Асмус показала, как сейчас выглядит 73-летняя Муравьева (93187)
6
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (42769)
7
В патриотичной футболке и с шариком в руках. В сети показали, как сейчас выглядит 73-летний певец Левко Дурко (32439)
8
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки (29628)
 
 
 
 