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Более 13 млн человек на Сомалийском полуострове в Африке могут столкнуться с сильным голодом – ООН

Проблема голода обострилась, так как в регионе три года подряд не было сезона дождей
Проблема голода обострилась, так как в регионе три года подряд не было сезона дождей
Фото: depositphotos.com

Более 13 млн человек в Эфиопии, Кении и Сомали под угрозой столкнуться с проблемой сильного голода, поскольку Сомалийский полуостров в Африке подвергся сильнейшей за последние десятилетия засухе. Об этом сообщила Всемирная продовольственная программа ООН.

В регионе уже три года подряд не было сезона дождей. В результате – неурожаи и аномально высокий уровень смертности скота из-за нехватки продовольствия.

Отсутствие дождей также приводит к перемещению населения, поскольку семьи вынуждены переезжать в поисках воды и пастбищ, что приводит к межобщинным конфликтам.

Особо сильно засуха ударила по скотоводам и фермерам на юге Эфиопии, севере Кении и юге центральной части Сомали. Последствия усугубляются ростом цен на основные продукты питания, инфляцией и низким спросом на сельскохозяйственную рабочую силу, что еще больше ограничивает возможности семей покупать продукты питания. Показатели недоедания также остаются высокими во всем регионе и могут ухудшиться, если не будут приняты немедленные меры, отмечают в ООН.

Во Всемирной продовольственной программе вспоминают, что в 2011 году в Сомали уже происходила масштабная засуха, в результате которой погибли 250 тыс. человек. Эксперты считают, что сейчас можно не допустить такого результата.

Организация требует выделить $327 млн для реагирования на засуху. Эти деньги должны потратить на продовольствие для 4,5 млн человек, а также для создания в долгосрочной перспективе устойчивости фермерских общин, где может быть меньше дождей на фоне изменения климата.

По оценкам ООН, 5,7 млн человек в Эфиопии нуждаются в продовольственной помощи, но организация готова помочь 2,9 млн человек, в том числе 585 тыс. детей.

В Кении в результате засухи пострадали 2,8 млн человек. Организация планирует помочь более 890 тыс. человек, которые находятся в наиболее пострадавших округах.

По приблизительным подсчетам, сейчас в Сомали 3,5 млн человек нуждаются в продовольственной помощи. Но к маю 2022 года их количество может увеличиться до 4,6 млн, если не предоставить гуманитарную помощь. Организация планирует помочь за первые полгода как минимум 600 тыс. человек.

Контекст:

В декабре 2020 года исполнительный директор WFP Дэвид Бисли говорил, что в 2021 году человечеству грозит тяжелейший гуманитарный кризис, от голода может умереть 270 млн человек.

В ноябре генсек ООН Антониу Гутерриш заявлял, что из-за пандемии количество людей, находящихся на грани голода, может увеличиться на 130 млн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ООН, Сомали, Кения, голод, Эфиопия, Всемирная продовольственная программа
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