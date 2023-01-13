Более 30 млн детей в 15 странах страдают от истощения – ООН

В числе стран, где от истощения страдают дети, в ООН назвали Йемен Фото: ЕРА (архив)

С таким заявлением выступили пять учреждений ООН: Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО), управление верховного комиссара ООН по делам беженцев, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирная продовольственная программа и Всемирная организация здравоохранения.

"Конфликты, климатические потрясения, продолжающееся воздействие пандемии COVID-19 и рост стоимости жизни приводят к тому, что все большее число детей страдает от острого недоедания. [...] В настоящее время более 30 млн детей в 15 странах страдают от истощения ‎– или острого недоедания ‎– и 8 млн из них испытывают тяжелую, смертельную форму истощения", – говорится в сообщении.

Организации ООН указали эти страны: Афганистан, Буркина-Фасо, Чад, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Гаити, Кения, Мадагаскар, Мали, Нигер, Нигерия, Сомали, Южный Судан, Судан и Йемен.

"В 2023 году ситуация, скорее всего, только ухудшится. Мы должны обеспечить маленьким детям, а также беременным и кормящим женщинам доступ к полноценному питанию. Необходимы срочные меры, чтобы, объединив усилия во всех сферах, спасти жизни и устранить коренные причины острого недоедания", – заявил гендиректор ФАО Цюй Дунъюй.

В ООН призвали "к решительным и оперативным действиям, чтобы предотвратить трагедию, и увеличить финансирование, пока не стало слишком поздно".