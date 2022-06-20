ГОРДОН
 
 
МИР

"Самый масштабный кризис за 130-летнюю историю". Грузинский завод, выпускающий "Боржоми", не работает уже полтора месяца

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Работники завода Borjomi устроили забастовку из-за необоснованных увольнений и задержек по выплате зарплат
Работники завода Borjomi устроили забастовку из-за необоснованных увольнений и задержек по выплате зарплат
Фото: EPA

Грузинская компания IDS Borjomi, выпускающая минеральную воду "Боржоми", уже полтора месяца не может возобновить производство. Руководство компании назвало нынешний кризис "самым масштабным за 130-летнюю историю предприятия". Об этом 20 июня сообщил телеканал "Настоящее время" (совместный проект "Радио Свобода" и "Голоса Америки").

Производство на грузинском заводе было остановлено 29 апреля из-за европейских санкций, введенных против бывшего бенефициарного владельца компании – российского бизнесмена Михаила Фридмана – из-за вторжения РФ в Украину.

Из-за простоя руководство компании решило на 50% сократить зарплату сотрудникам. 49 человек отказались от новых условий контрактов и были уволены, еще десятки сотрудников начали забастовку, которая продолжается до сих пор, несмотря на то, что Фридман передал часть акций грузинскому правительству, чтобы вывести предприятие из-под санкций.

Журналистам "Медузы" работники предприятия рассказали, что с апреля не получают даже обещанную половину зарплаты. Кроме того, сотрудники заявляют, что под предлогом реорганизации из-за санкций руководство решило уволить низовой и технический персонал предприятия, а не менеджеров.

Пикетчики требуют восстановить на работе уволенных работников, выплатить им задолженности по зарплате за два месяца, а всех сотрудников перевести на долгосрочные контракты, которые затрудняют увольнение.

Представители профсоюзов, присоединившиеся к забастовке, призвали грузинские власти "как можно скорее повлиять на ситуацию", в противном случае угрожают перенести протесты в Тбилиси.

Контекст:

После масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, Фридман, как и ряд других российских бизнесменов, попал под санкции ЕС и Великобритании.

Он родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, он занимал 11-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян.

Фридману через "Альфа-групп" с 2013 года принадлежало 57,72% акций IDS Borjomi, остальной долей владела семья покойного российско-грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.

IDS Borjomi управляет восемью разливочными заводами в Грузии, России и Украине, говорится на сайте компании. Продукция экспортируется в более чем 40 стран. В группе работает около 7 тыс. сотрудников.

13 июня пресс-служба компании объявила, что Фридман передает на безвозмездной основе 7,73% акций компании правительству Грузии и больше не будет иметь контрольного пакета акций, сообщало грузинское издание Agenda.ge.

Теги: Грузия, зарплата, санкции, бизнес, профсоюзы, пикет, вторжение, Моршинская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
Дорофеева перестала скрывать нового возлюбленного. Фото в авто
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
В сети запустили флешмоб, участницы которого фотографируются на фоне апартаментов Кэрри Бредшоу с украинским флагом над входом
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
  Данилко рассказал, из-за чего начал часто употреблять алкоголь и почему бросил выпивать
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Взъ...бем Рашку вместе!" Melovin озвучил сумму, которую поклонники собрали для ВСУ во время его благотворительного концерта в Луцке
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
"Бесстыдница", "Сарказм о жизни в Рашке". 58-летняя Лолита снялась в купальнике
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
  "Наверняка там есть списки приближенных к Зеленскому людей, которых можно выменять". Жидков рассказал, почему не поедет в РФ к матери
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
"Давай займемся сексом без гондона". Арестович раскритиковал украинских активистов
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
40-летняя Мейхер снялась в шелковом кимоно, прикрывая рукой живот
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
  48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Вышли слаженно и организованно". Служащий в ВСУ Положинский попал под обстрел и попросил подписчиков помочь
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
"Это его обязанность как мужчины перед страной". Огневич рассказала об отце, оперирующем раненых бойцов в Харькове
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
Хайек позировала в обнимку с сыновьями своего мужа от предыдущих отношений
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Зажгла эту сцену". 52-летняя Лопес, широко расставив ноги, "попружинила" перед зрителями. Видео
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
"Такая хорошенькая". Беременная первенцем Свитолина показала округлившийся живот
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
Беременная блогер Пренткович снялась топлес. Фото
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
  "У нас с Машей проблемы". Полякова заявила, что у нее нет возможности оплачивать обучение 17-летней дочери
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ей 57, а выглядит на 27. Не могу поверить". Херли показала фигуру в бикини. Видео (151230)
2
Тарас Цимбалюк расстался с женой спустя 11 месяцев после свадьбы. Она озвучила причину, почему они больше не вместе (130842)
3
Галкин празднует день рождения. Его поздравили Ротару, Гордон, Николаев, Орбакайте, Смехова, Бондарчук. Фото (67753)
4
Положинский спустя почти месяц службы в ВСУ озвучил свои выводы (51333)
5
48-летний Данилко рассказал, почему не сложилась его семейная жизнь (42802)
6
"Особенный подарок судьбы". 47-летний Вакарчук показал фото с первенцем (31709)
7
"Никогда не пойму, какого х...я Путин тут забыл. Россияне, проснитесь". Чичваркин из Киева обратился к российскому населению (31695)
8
"Освободили вишню – освободим и черешню". Луценко на фоне вишневого сада записал ролик об успехах украинской армии (22192)
 
 
 
 