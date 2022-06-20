"Самый масштабный кризис за 130-летнюю историю". Грузинский завод, выпускающий "Боржоми", не работает уже полтора месяца

Производство на грузинском заводе было остановлено 29 апреля из-за европейских санкций, введенных против бывшего бенефициарного владельца компании – российского бизнесмена Михаила Фридмана – из-за вторжения РФ в Украину.

Из-за простоя руководство компании решило на 50% сократить зарплату сотрудникам. 49 человек отказались от новых условий контрактов и были уволены, еще десятки сотрудников начали забастовку, которая продолжается до сих пор, несмотря на то, что Фридман передал часть акций грузинскому правительству, чтобы вывести предприятие из-под санкций.

Журналистам "Медузы" работники предприятия рассказали, что с апреля не получают даже обещанную половину зарплаты. Кроме того, сотрудники заявляют, что под предлогом реорганизации из-за санкций руководство решило уволить низовой и технический персонал предприятия, а не менеджеров.

Пикетчики требуют восстановить на работе уволенных работников, выплатить им задолженности по зарплате за два месяца, а всех сотрудников перевести на долгосрочные контракты, которые затрудняют увольнение.

Представители профсоюзов, присоединившиеся к забастовке, призвали грузинские власти "как можно скорее повлиять на ситуацию", в противном случае угрожают перенести протесты в Тбилиси.