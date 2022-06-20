"Самый масштабный кризис за 130-летнюю историю". Грузинский завод, выпускающий "Боржоми", не работает уже полтора месяца

Производство на грузинском заводе было остановлено 29 апреля из-за европейских санкций, введенных против бывшего бенефициарного владельца компании – российского бизнесмена Михаила Фридмана – из-за вторжения РФ в Украину.
Из-за простоя руководство компании решило на 50% сократить зарплату сотрудникам. 49 человек отказались от новых условий контрактов и были уволены, еще десятки сотрудников начали забастовку, которая продолжается до сих пор, несмотря на то, что Фридман передал часть акций грузинскому правительству, чтобы вывести предприятие из-под санкций.
Журналистам "Медузы" работники предприятия рассказали, что с апреля не получают даже обещанную половину зарплаты. Кроме того, сотрудники заявляют, что под предлогом реорганизации из-за санкций руководство решило уволить низовой и технический персонал предприятия, а не менеджеров.
Пикетчики требуют восстановить на работе уволенных работников, выплатить им задолженности по зарплате за два месяца, а всех сотрудников перевести на долгосрочные контракты, которые затрудняют увольнение.
Представители профсоюзов, присоединившиеся к забастовке, призвали грузинские власти "как можно скорее повлиять на ситуацию", в противном случае угрожают перенести протесты в Тбилиси.
После масштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось 24 февраля, Фридман, как и ряд других российских бизнесменов, попал под санкции ЕС и Великобритании.
Он родился во Львове в 1964 году, у него два гражданства – РФ и Израиля. Состояние Фридмана в последнем рейтинге Forbes оценивалось в $15,5 млрд, он занимал 11-ю строчку в рейтинге самых богатых россиян.
Фридману через "Альфа-групп" с 2013 года принадлежало 57,72% акций IDS Borjomi, остальной долей владела семья покойного российско-грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
IDS Borjomi управляет восемью разливочными заводами в Грузии, России и Украине, говорится на сайте компании. Продукция экспортируется в более чем 40 стран. В группе работает около 7 тыс. сотрудников.
13 июня пресс-служба компании объявила, что Фридман передает на безвозмездной основе 7,73% акций компании правительству Грузии и больше не будет иметь контрольного пакета акций, сообщало грузинское издание Agenda.ge.