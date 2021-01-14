"Британский" вариант коронавируса выявлен в 25 странах Европы – ВОЗ

Появление новых вариантов коронавируса – нормальная эволюция вируса, который старается адаптироваться к человеку. Об этом сказал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Британский" штамм коронавируса обнаружен в 25 странах Европы. Об этом сообщил 14 января директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в ходе пресс-конференции, трансляция которой опубликована в Twitter.

"Появление новых вариантов коронавируса – совсем не неожиданная ситуация. Это нормальная эволюция вируса, который старается адаптироваться к хозяину, которым является человек. Говоря о британском варианте, мы не обладаем данными, что он вызывает более тяжелое течение заболевания", – сказал Клюге.

По его словам, в то же время в ВОЗ обеспокоены по двум причинам.

"Первая – данный вариант обладает большей способностью к передаче. Страны, которые уже столкнулись с трудностями, столкнутся с еще большими. Второе – у нас нет данных о том, что вакцины не будут эффективны в отношении этого варианта вируса. Но мы продолжаем отслеживать этот вопрос", – отметил директор европейского бюро ВОЗ.

* Смотрите прямую трансляцию: Директор ЕРБ ВОЗ @hans_kluge и специалисты по чрезвычайным ситуациям представят последние сведения о #COVID19 и ответят на вопросы журналистов. https://t.co/CiCuiDuCFB — WHO/Europe (@WHO_Europe) January 14, 2021

О выявлении нового типа коронавируса, из-за которого темпы распространения заболевания в некоторых регионах Великобритании резко выросли, 15 декабря сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок. К тому моменту в стране подтвердили более 1 тыс. случаев заражения новым видом вируса в 60 районах страны.

Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса. Премьер-министр страны Борис Джонсон заявил, что новый штамм может быть заразнее на 70%. При этом, по словам Уитти, доказательств, что новый штамм коронавируса вызывает более высокий уровень смертности, на данный момент нет.

Более 20 стран решили прекратить пассажирское сообщение с Великобританией, чтобы не допустить распространения новой разновидности коронавируса.

В Украине пока не выявляли новый штамм коронавируса. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" 14 января сказал главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.