“Была поставлена задача пошататься по миру“. Лукашенко показал "белорусский" ноутбук. 88% комплектующих – иностранные

"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт – первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать: процессоры, программное обеспечение – и создать этот компьютер", – сказал он.
Лукашенко при этом добавил, что на 88% ноутбук состоит из иностранных комплектующих. "Честно скажу: в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", – сказал Лукашенко.
Он считает, что это будет самый современный компьютер "на уровне мировых стандартов".
Ноутбук был собран на белорусском заводе "Горизонт", который среди прочего занимается производством бытовой техники (телевизоров, холодильников и прочего). На сайте предприятия в линейке продукции ноутбук не указан. Белорусскому изданию Office Life отказались сообщить технические характеристики компьютера, пообещав предоставить информацию позже.
По данным открытых источников, ноутбуки из иностранных комплектующих в Беларуси собираются уже больше 10 лет. В частности, такие услуги предоставляет частная компания “Астлайн“, которая собирает компьютеры и серверное оборудование из комплектующих Hewlett-Packard, Acer, Lenovo, Asus и Dell.