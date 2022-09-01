“Была поставлена задача пошататься по миру“. Лукашенко показал "белорусский" ноутбук. 88% комплектующих – иностранные

"Я специально попросил, чтобы сегодня принесли на нашу встречу вот этот продукт – первый компьютер, который мне подарили наши умные люди. Им была поставлена задача пошататься по всему миру, найти самое лучшее из того, что мы пока не можем создавать: процессоры, программное обеспечение – и создать этот компьютер", – сказал он.

Лукашенко при этом добавил, что на 88% ноутбук состоит из иностранных комплектующих. "Честно скажу: в нем сегодня около 12% белорусского. К концу года будет 30%. Но важен сам факт", – сказал Лукашенко.

Он считает, что это будет самый современный компьютер "на уровне мировых стандартов".