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Бывшая американская военнослужащая призналась в хранении секретной информации, которую хотела передать РФ – минюст США

Экс-военнослужащая США Элизабет Ширли намеревалась из Мексики связаться с российскими властями для получения политического убежища, с собой у нее была секретная информация оборонного характера, сообщили в минюсте США.

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Минюст сообщил о признании Ширли 6 июля
Минюст сообщил о признании Ширли 6 июля
Фото: ЕРА

47-летняя бывшая американская военнослужащая Элизабет Ширли призналась в умышленном хранении секретной информации о национальной обороне США, а также в похищении человека. Об этом минюст США проинформировал 7 июля.

В ведомстве рассказали, что ранее Ширли служила в военных и специальных службах Соединенных Штатов, в том числе в Агентстве национальной безопасности, военно-морской разведке и минобороны. Ей был предоставлен доступ к документам на уровне Top Secret.

"В июле 2019 года Ширли отвезла свою шестилетнюю дочь в Мексику с намерением связаться с представителями правительства России с просьбой о переселении в страну, которая не выдаст ее Соединенным Штатам. Ширли взяла с собой в Мексику информацию о национальной обороне, которую она незаконно хранила. Находясь в Мексике, Ширли подготовила письменное послание российским правительственным чиновникам... 13 августа 2019 года Служба маршалов США и правоохранительные органы Мексики обнаружили Ширли и ее дочь в отеле в Мехико. Мексиканские власти арестовали Ширли на основании ордера на арест, полученного полицией штата Западная Вирджиния (WVSP) по обвинению в сокрытии несовершеннолетнего от опекуна", – говорится в сообщении Минюста.

В ходе обыска у нее в гаджетах обнаружили документ с грифом "очень секретно". Своим поведением Ширли нарушила "доверие, оказанное ей американским народом", и удвоила предательство, предложив секретный документ правительству РФ, считают в Генпрокуратуре США.

Ширли также призналась, что вывезла в Мексику ребенка, родителем которого она не являлась.

Бывшей военнослужащей грозит лишение свободы и штраф по делу об угрозе нацбезопасности и по делу о похищении. В частности, за передачу секретных документов ее могут осудить на 10 лет тюрьмы и оштрафовать на $250 тыс.

Теги: Россия, США, Мексика, правительство, военные, похищение, разведка, штраф, документы, минюст США
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