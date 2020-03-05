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Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанец Хавьер Перес де Куэльяр – единственный латиноамериканец, который возглавлял Организацию Объединенных Наций.

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Де Куэльяр был президентом ООН с 1982-го по 1992 год.
Де Куэльяр был президентом ООН с 1982-го по 1992 год.
Фото: EPA

Бывший генеральный секретарь ООН перуанец Хавьер Перес де Куэльяр умер 4 марта в возрасте 100 лет, пишет официальный сайт ООН.

По информации перуанского информационного агентства Andina, де Куэльяр будет похоронен в пятницу в столице Перу – Лиме.

Сын экс-генсека ООН сказал, что его отец "пережил несколько сложных недель".

Де Куэльяр был пятым генеральным секретарем ООН, перуанец занимал должность с 1982-го по 1992 год.

Де Куэльяр до сих пор является единственным латиноамериканцем, который возглавлял Организацию Объединенных Наций.

Теги: ООН, Перу, похороны
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