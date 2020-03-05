Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Бывший генеральный секретарь ООН перуанец Хавьер Перес де Куэльяр умер 4 марта в возрасте 100 лет, пишет официальный сайт ООН.
По информации перуанского информационного агентства Andina, де Куэльяр будет похоронен в пятницу в столице Перу – Лиме.
Сын экс-генсека ООН сказал, что его отец "пережил несколько сложных недель".
Де Куэльяр был пятым генеральным секретарем ООН, перуанец занимал должность с 1982-го по 1992 год.
Де Куэльяр до сих пор является единственным латиноамериканцем, который возглавлял Организацию Объединенных Наций.