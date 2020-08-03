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Бывший король Испании Хуан Карлос отправился в изгнание на фоне финансового скандала

Власти Швейцарии и Испании расследуют дела об отмывании денег и налоговом мошенничестве, к которым может быть причастен бывший монарх Хуан Карлос. Как сообщили в королевском доме Испании, отец нынешнего короля покинул территорию страны.

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Фелипе VI (слева) утверждал, что не собирается унаследовать активы своего отца Хуана Карлоса (справа), происхождение которых туманно
Фелипе VI (слева) утверждал, что не собирается унаследовать активы своего отца Хуана Карлоса (справа), происхождение которых туманно
Фото: ЕРА

Бывший король Испании 82-летний Хуан Карлос покинул территорию государства. Об этом сообщила канцелярия королевского дома, сообщает телеканал RTVE.

На сайте канала обнародовано письмо, которое Хуан Карлос отослал своему сыну, королю Фелипе VI перед отъездом. Решение о добровольном изгнании принято на фоне "публичных последствий некоторых эпизодов прошлой личной жизни", написал бывший монарх. Он полагает, что его отсутствие в стране облегчит положение правящего короля.

В свою очередь, королевский дом выразил уважение и благодарность Хуану Карлосу.

Куда отправился экс-король, неизвестно.

Как пишет El Pais, решение об отъезде было ожидаемым, поскольку 4 июля прокуратура Швейцарии сообщила о прогрессе в расследовании дела об отмывании денег, в котором фигурирует Хуан Карлос. Владелица багамской компании Solare Коринна Ларсен дала показания о том, что в 2012 году тогдашний правящий испанский монарх перевел на ее счета $65 млн, вероятно, полученные от короля Саудовской Аравии Абдаллы. Предполагается, что Хуан Карлос через два фонда управлял средствами, имеющими непрозрачное происхождение.

В марте 2020 года король Испании Фелипе VI получил письмо от британской юридической фирмы Kobre & Kim. В нем сообщалось, что в случае смерти Хуана Карлоса его сын получит статус бенефициара офшорного фонда Lucum Foundation. Фелипе VI заявил об отказе унаследовать "любые активы, инвестиции или финансовые структуры, происхождение которых не соответствует критериям законности". Он также объявил о намерении лишить своего отца годового пособия в размере €194 232, которое выделялось из государственного бюджета.

Свое расследования по статьям об отмывании денег и налоговом мошенничестве в июне начала прокуратура Испании. После того, как Хуан Карлос в 2014 году отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе VІ, у него нет конституционной неприкосновенности.

Теги: налоги, Испания, Швейцария, король Фелипе, мошенничество, расследование, бенефициар, эмиграция, офшор, Хуан Карлос, король, отмывание денег
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