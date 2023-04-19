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Бывший кремлевский политтехнолог: Драки в Кремле случаются. Люди крушат кабинеты. Они же там все друг друга ненавидят

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Мурзагулов: В Кремле нет никакого единства
Мурзагулов: В Кремле нет никакого единства
Фото: EPA

Верхушка власти России борется за близость к деньгам, в том числе и при помощи драк, рассказал российский политтехнолог, общественный деятель и журналист, сотрудничавший с Кремлем, Ростислав Мурзагулов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Драки [в Кремле] случаются. Как бы друг с другом люди вполне себе кабинеты разносят, крушат, ломают и так далее", – сказал он.

На вопрос Бацман, кто именно с кем дерется, Мурзагулов ответил, что "разные люди".

"Они же друг друга все ненавидят там. Все друг к другу относятся суперревностно. Там же нет никакого единства на самом деле, нет никакой искренней любви, какой-то идеи, к [президенту страны-агрессора Владимиру] Путину, к России – к чему угодно. Есть только одно желание: все к этому огоньку власти хотят прикоснуться. Они все искренне дерутся за свою любовь к денежным знакам, как Остап Бендер", – сказал политтехнолог.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мурзагулов родился 24 мая 1978 года в Кумертау (Башкортостан, Россия). Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Позднее учился в Institut d'Études Politiques (Франция).

Работал в должности ведущего выпусков новостей и затем редактора на "Первом канале". Был заместителем главы администрации Башкирии, заместителем руководителя предприятия "Курорты Северного Кавказа", заместителем мэра Красногорска (Московская область), экспертом ООН в сфере связей с общественностью.

С декабря 2020 года Мурзагулов возглавлял Общественную палату Республики Башкортостан. Был включен минюстом РФ в список "иноагентов" и получил приговор московского суда за "дискредитацию российской армии". Уехал из России в 2021 году. Работает в медиахолдинге Михаила Ходорковского.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, драка, Кремль, Ростислав Мурзагулов
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