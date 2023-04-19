Бывший кремлевский политтехнолог: Драки в Кремле случаются. Люди крушат кабинеты. Они же там все друг друга ненавидят

"Драки [в Кремле] случаются. Как бы друг с другом люди вполне себе кабинеты разносят, крушат, ломают и так далее", – сказал он.

На вопрос Бацман, кто именно с кем дерется, Мурзагулов ответил, что "разные люди".

"Они же друг друга все ненавидят там. Все друг к другу относятся суперревностно. Там же нет никакого единства на самом деле, нет никакой искренней любви, какой-то идеи, к [президенту страны-агрессора Владимиру] Путину, к России – к чему угодно. Есть только одно желание: все к этому огоньку власти хотят прикоснуться. Они все искренне дерутся за свою любовь к денежным знакам, как Остап Бендер", – сказал политтехнолог.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube