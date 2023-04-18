Бывший политтехнолог Кремля Мурзагулов о здоровье Путина: Его онкология достаточно подавлена, от нее он в ближайшее время не умрет

"О проблемах со здоровьем у Путина довольно давно все шепотом друг другу рассказывают. То есть про онкологию достаточно понятно... Там, понимаете, даже врач-онколог есть в каждой бригаде, которая с ним летает по стране. Уже давно есть, он давно появился. На кой черт возить с собой онколога, а не уролога, там, не знаю, если у тебя нет онкологии? Значит, соответственно, да, она есть", – сказал политтехнолог.
Что касается нынешнего состояния здоровья Путина, Мурзагулов утверждает, что ситуация не опасная.
"Насколько я слышал от тех, кто крутится вокруг него сейчас, эта онкология все-таки достаточно серьезно и достаточно эффективно подавлена. Якобы это делалось где-то за границей, где-то в Израиле. И якобы он от онкологии в ближайшее время не умрет. Сейчас хочется добавить "к сожалению", – отметил Мурзагулов.
Бацман уточнила, злоупотребляет ли Путин алкоголем и наркотическими веществами.
"Путин долгое время не пил и ничего не употреблял. Да, действительно, это так было. То есть все так к нему относились: "Вот он какой железный. Столько всего делает, и такой стресс, но вот не пьет". Я думаю, знаете, все-таки Путин, наверное, эндорфины получал от своего упоения властью, этим всевластием. Зачем ему пить? Он чувствует себя восхитительно, он уверен в правоте всего, что он делает. Он же существо достаточно примитивное. Поэтому у него как бы нет сомнений по поводу самого себя. По крайней мере долгое время не было. И он считал, что он крут, что он лучше всех. Путин считает себя крутейшим политиком мира уже много лет", – заявил Мурзагулов.
Путин занимает должность президента с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году Госдума РФ поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.
СМИ неоднократно сообщали, что у Путина проблемы со здоровьем, якобы у него онкологическое заболевание. В ответ пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждал, что со здоровьем у российского президента "все нормально".
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в январе 2023 года сообщил, что информацию о болезни Путина в ГУР получили "от людей" и "от источников", в том числе близких к главе Кремля. "Он болеет уже очень давно... Я думаю, что он умрет очень быстро. Я надеюсь, что очень скоро", – сказал Буданов.