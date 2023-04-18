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Экс-политтехнолог Кремля Мурзагулов о российских элитах: То, как они жрут сейчас в четыре горла, просто уму непостижимо. Это ненормальные люди

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Мурзагулов о российской власти: Деградация пришла просто к каким-то немыслимым порогам
Мурзагулов о российской власти: Деградация пришла просто к каким-то немыслимым порогам
Фото: Rostislav Murzagulov / Facebook

Российская власть сильно деградировала с 1990-х годов. Такое мнение высказал российский политтехнолог, общественный деятель и журналист, сотрудничавший с Кремлем, Ростислав Мурзагулов в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Эта история была бы, конечно, смешной и интересной, если бы она не была настолько грустной. То, как все начиналось в девяностые годы, не должно было привести вот к этому всему, потому что тогда мы все были либералами, тогда мы все были демократами, все равнялись на Запад, на Америку, на Европу. Да, история очень грустная, но обсуждать ее надо. Надо разбираться, как получилось так, что страну мы проср*ли, почему ее захватили вот эти вот непонятные мутные типы, которые сейчас мелькают в российском эфире постоянно", – сказал он.

Политтехнолог считает, что в верхах российской власти царит "непостижимая" жадность.

"Был такой фильм про [российского миллиардера] Бориса Абрамовича Березовского, и там персонаж [российский и грузинский бизнесмен] Бадри Патаркацишвили, который сказал, что Кремль – это многорукий Шива такой, и каждая рука кушать хочет, очень хорошо кушать. Мы тогда даже не представляли себе масштаб вот этого грехопадения, до которого Кремль дойдет. Потому что как они хотели кушать тогда – это они вообще на диете были. То, как они жрут сейчас, – это четыре, пять, шесть горл, сколько в себя заливают, засыпают и все остальное, это просто уму непостижимо", – сказал он.

Мурзагулов объяснил происходящее тем, что у верхушки Кремля "дружная одна на всех шизофрения".

"Это ненормальные люди. Они опровергли тезис Простоквашино, они доказали, что с ума сходят все вместе тоже. Они все вместе сошли с ума. Это такая хроника грехопадения. Я свидетель этой вот деградации такой, которая градиентом шла с девяностых и вот сейчас пришла просто к каким-то немыслимым порогам", – отметил он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мурзагулов родился 24 мая 1978 года в Кумертау (Башкортостан, Россия). Окончил факультет журналистики Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Позднее учился в Institut d'Études Politiques (Франция).

Работал в должности ведущего выпусков новостей и затем редактора на "Первом канале". Был заместителем главы администрации Башкирии, заместителем руководителя предприятия "Курорты Северного Кавказа", заместителем мэра Красногорска (Московская область), экспертом ООН в сфере связей с общественностью.

С декабря 2020 года Мурзагулов возглавлял Общественную палату Республики Башкортостан. Был включен минюстом РФ в список "иноагентов" и получил приговор московского суда за "дискредитацию российской армии". Уехал из России в 2021 году. Работает в медиахолдинге Михаила Ходорковского.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Кремль, власть, Ростислав Мурзагулов
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