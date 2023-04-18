Экс-политтехнолог Кремля Мурзагулов о российских элитах: То, как они жрут сейчас в четыре горла, просто уму непостижимо. Это ненормальные люди

"Эта история была бы, конечно, смешной и интересной, если бы она не была настолько грустной. То, как все начиналось в девяностые годы, не должно было привести вот к этому всему, потому что тогда мы все были либералами, тогда мы все были демократами, все равнялись на Запад, на Америку, на Европу. Да, история очень грустная, но обсуждать ее надо. Надо разбираться, как получилось так, что страну мы проср*ли, почему ее захватили вот эти вот непонятные мутные типы, которые сейчас мелькают в российском эфире постоянно", – сказал он.

Политтехнолог считает, что в верхах российской власти царит "непостижимая" жадность.

"Был такой фильм про [российского миллиардера] Бориса Абрамовича Березовского, и там персонаж [российский и грузинский бизнесмен] Бадри Патаркацишвили, который сказал, что Кремль – это многорукий Шива такой, и каждая рука кушать хочет, очень хорошо кушать. Мы тогда даже не представляли себе масштаб вот этого грехопадения, до которого Кремль дойдет. Потому что как они хотели кушать тогда – это они вообще на диете были. То, как они жрут сейчас, – это четыре, пять, шесть горл, сколько в себя заливают, засыпают и все остальное, это просто уму непостижимо", – сказал он.

Мурзагулов объяснил происходящее тем, что у верхушки Кремля "дружная одна на всех шизофрения".

"Это ненормальные люди. Они опровергли тезис Простоквашино, они доказали, что с ума сходят все вместе тоже. Они все вместе сошли с ума. Это такая хроника грехопадения. Я свидетель этой вот деградации такой, которая градиентом шла с девяностых и вот сейчас пришла просто к каким-то немыслимым порогам", – отметил он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube