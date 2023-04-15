Соловей: У Путина очень серьезный сбой. Пригожин и Ахмедов именно об этом говорят – о ментальной недееспособности

Аналитик подчеркнул, что оставшаяся часть элит тоже критикует Путина, но по другому поводу – за недостаточную жесткость и нерешительность, проявленные в ходе войны в Украине.
"Есть критика большинства, которое считает, что оно из-за Путина потеряло все, и это, в общем, правда. И есть те, которым уже особо терять нечего, и, как они выражаются, что "раз уж мы взялись воевать, надо воевать по-настоящему и доводить дело до конца". И они считают, что Путин – не тот человек, который может добиться победы", – сказал он.
Соловей отметил, что Путин не очень убедительно провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, апеллируя к тому, что Китай – коммунистическая страна и на этом основании должен противостоять2 Западу, а не уговаривать РФ идти на уступки. В то же время, указал он, секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев, "удивительно, но прекрасно находит общий язык" с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.
"Все слухи о том, что они беседуют, [проводят] консультации – эти слухи правдивы. При всех тараканах, которые могут быть в голове у Николая Платоновича [Патрушева], как говорят молодые люди, фишку-то он сечет. Он знает, в чем состоит интерес. А у Владимира Владимировича, видите, какой-то очень серьезный сбой. Очень серьезный", – считает российский политический аналитик.
Глубинное содержание разговора Ахмедова с Пригожиным касается именно этого сбоя, убежден Соловей.
"Пригожин, Ахметов – они именно об этом и говорят-то. О ментальной недееспособности. Именно о ментальной. О том, что у человека что-то неладно. Они, конечно, выбирают для этого сильные выражения, нецензурные, неконвенциональную лексику. Но это уже понимают и ощущают все. И для них это катастрофа", – полагает историк.
Он указал, что ментальная недееспособность Путина для Украины, в противоположность российским элитам, является "надеждой".
"Конечно, за одним исключением – если эта неадекватность не подтолкнет [Путина] к опасным, неадекватным решениям. Поэтому полагаться на то, что Си Цзиньпин запретил или уговорил Путина не применять ядерное оружие, поверьте, это чепуха. Это абсолютная чепуха", – подытожил Соловей.
* VIDEO * * /VIDEO * VIDEO_DESCRIPTION * Видео: В гостях у Гордона / YouTube * /VIDEO_DESCRIPTION *
Ряд аналитиков высказывает предположения, что военное поражение в Украине может привести к смене власти в России. Обозреватель сайта NV, ведущий "Радио NV" Иван Яковина считает, что Путин уже теряет власть и становится "страшной обузой" даже для своего окружения.
Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", и чувствует "потерю друзей" как в России, так и за ее пределами, а окружение разочаровано российским лидером, писала по итогам 2022 года The Washington Post.
В разговоре Иосифа Пригожина с Ахмедовым речь шла, в частности, о том, что в России все ресурсы идут на армию, "а оказалось, что и армии тоже нет". Ахмедов критиковал, что Россия напала на Украину в то время, когда у РФ есть много земли и "неосвоенные края". Пригожин, в свою очередь, назвал представителей власти России "ох...евшими людьми" и "кончеными тварями".
Бывший вице-премьер РФ, который критикует войну России против Украины, Альфред Кох считает, что разговор Ахмедова и Иосифа Пригожина "исчерпывающим образом" отвечает на вопрос о реальном настроении российской элиты.
Основатель интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрий Гордон считает, что опубликованный разговор свидетельствует о том, что "в российских элитах паника".
25 марта Иосиф Пригожин назвал запись фейком. "Сегодняшние технологии, нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу", – объяснил продюсер. Позже он признал, что на записи есть его слова. В комментарии российскому СМИ "Фонтанка" он сказал, что запись – "симбиоз сказанных фраз и тех, что были сгенерированы", а по поводу Путина отметил, что его отношение к нему "максимально уважительное".