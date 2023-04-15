Соловей: У Путина очень серьезный сбой. Пригожин и Ахмедов именно об этом говорят – о ментальной недееспособности

Аналитик подчеркнул, что оставшаяся часть элит тоже критикует Путина, но по другому поводу – за недостаточную жесткость и нерешительность, проявленные в ходе войны в Украине.

"Есть критика большинства, которое считает, что оно из-за Путина потеряло все, и это, в общем, правда. И есть те, которым уже особо терять нечего, и, как они выражаются, что "раз уж мы взялись воевать, надо воевать по-настоящему и доводить дело до конца". И они считают, что Путин – не тот человек, который может добиться победы", – сказал он.

Соловей отметил, что Путин не очень убедительно провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, апеллируя к тому, что Китай – коммунистическая страна и на этом основании должен противостоять2 Западу, а не уговаривать РФ идти на уступки. В то же время, указал он, секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев, "удивительно, но прекрасно находит общий язык" с советником президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Все слухи о том, что они беседуют, [проводят] консультации – эти слухи правдивы. При всех тараканах, которые могут быть в голове у Николая Платоновича [Патрушева], как говорят молодые люди, фишку-то он сечет. Он знает, в чем состоит интерес. А у Владимира Владимировича, видите, какой-то очень серьезный сбой. Очень серьезный", – считает российский политический аналитик.

Глубинное содержание разговора Ахмедова с Пригожиным касается именно этого сбоя, убежден Соловей.

"Пригожин, Ахметов – они именно об этом и говорят-то. О ментальной недееспособности. Именно о ментальной. О том, что у человека что-то неладно. Они, конечно, выбирают для этого сильные выражения, нецензурные, неконвенциональную лексику. Но это уже понимают и ощущают все. И для них это катастрофа", – полагает историк.

Он указал, что ментальная недееспособность Путина для Украины, в противоположность российским элитам, является "надеждой".

"Конечно, за одним исключением – если эта неадекватность не подтолкнет [Путина] к опасным, неадекватным решениям. Поэтому полагаться на то, что Си Цзиньпин запретил или уговорил Путина не применять ядерное оружие, поверьте, это чепуха. Это абсолютная чепуха", – подытожил Соловей.

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