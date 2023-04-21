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Бывший политтехнолог Кремля Марзагулов: Геннадий Селезнев первый был яркий гей в РФ. Басков к нему заходил в кабинет, а потом выходили раскрасневшиеся оттуда

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Мурзагулов: Селезнев и Басков долго-долго сидели в комнате отдыха
Мурзагулов: Селезнев и Басков долго-долго сидели в комнате отдыха
Фото: Rostislav Murzagulov / Facebook

В интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политтехнолог, который ранее работал на Кремль, общественный деятель и журналист Ростислав Мурзагулов рассказал о связи певца Николая Баскова с бывшим главой Госдумы страны-агрессора России Геннадием Селезневым.

"У нас Геннадий Селезнев был первый такой яркий гей. И Николай Басков был такой "великий" певец, который, так сказать, тоже к нему заходил в кабинет, и потом они долго-долго сидели в комнате отдыха. И выходили раскрасневшиеся оттуда и с очень... Как бы это сказать? Робкие. Значит, соответственно, такая традиция в Госдуме", – рассказал собеседник.

Бацман уточнила, правдива ли информация про оргии, которые якобы проводятся в закрытых клубах для российской властной верхушки.

"Есть рассказы страшные... Именно из-за того, что вседозволенность, все засыпано деньгами коррупционными, и они не знают, что еще сделать, всякие такие оргии, которые в том числе плохо заканчиваются для тех, кого снимают для этих оргий... Правда ли это и как эта сторона досуга выглядит?" – спросила Бацман.

"Есть многочисленные рассказы о том, что... (ну, тут, что называется, свечку не держал) какие-то жрицы или жрецы любви оказывались на обочинах с перерезанным горлом после встреч с российскими политиками... Такие рассказы есть. Я такие тоже слышал. Но здесь подтвердить что-то довольно сложно... В общем, это просто то, что в этих коридорах обсуждается и обсуждалось. Поэтому, да, обсуждается, что такое случается", – заявил Мурзагулов.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Кремль, Госдума, Алеся Бацман, политика, Геннадий Селезнев, Николай Басков, Ростислав Мурзагулов
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