ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Экс-политтехнолог Кремля Мурзагулов: Грузовик "Альфа-Банка" разгружается прямо внутри Старой площади. Высокопоставленного сотрудника администрации президента спрашиваю: "Это вам налик привезли?" Он ответил: "Да. Мне десятку в месяц дают"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Мурзагулов подтвердил, что "озарплачиваются" сотрудники Кремля из "Альфа-Банка" напрямую"
Мурзагулов подтвердил, что "озарплачиваются" сотрудники Кремля из "Альфа-Банка" напрямую"
Фото: Rostislav Murzagulov / Facebook

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман российский политтехнолог и журналист, в прошлом сотрудничавший с Кремлем, Ростислав Мурзагулов ответил на вопрос, как в России устроена система взаимосвязи олигархов и президента Владимира Путина.

"Деньги в Кремль грузовиками действительно привозят. [...] Я не шучу. А я рассказываю то, что есть. Могу рассказать такую, интересную, иллюстрацию. [...] Я довольно часто бывал на Старой площади, то есть в этих всех зданиях администрации президента России. И как-то раз я смотрю в окошечко – подъезжает такой грузовичок, и оттуда выгружают реально мешки такие – черные. И я вот у своего товарища, довольно высокопоставленного сотрудника администрации президента, спрашиваю: "Слушай, а что, вам налик привезли, что ли?" – сказал Мурзагулов.

Политтехнолог отметил, что первый раз увидел подобное.

"Так он говорит: "Да". Я говорю: "Интересно. А сколько тебе лично с этого перепадет?" – "Ну мне десятку в месяц дают". Я говорю: "В смысле?" То есть как бы приезжает грузовик, на котором написано почему-то "Альфа-Банк", и разгружается прямо внутри Старой площади. То есть представьте себе: система взаимоотношений конкретно с этим банком, видимо, была такова. Ему было домашнее задание вот такое выделено: то есть "давай-ка ты поддержи моих нищебродов, которые в администрации работают". Я-то в основном взаимодействовал с этим, идеологически-политическим, блоком", – объяснил он.

Мурзагулов ответил "да" на реплику Бацман о том, что "день зарплаты каждый месяц", и подтвердил, что "озарплачиваются" сотрудники Кремля из "Альфа-Банка" напрямую".

"Они тогда были очень бедненькие такие, все несчастненькие, все такие в задрипанных пиджачишках. Такие, знаете... Устроиться на работу тогда в администрацию было несложно. Это было, там, условно, начало 2000-х годов. Там как бы мало платили и много драли в хвост и в гриву, и не только. Значит, соответственно, потом просто пришла светлая идея в голову, насколько я знаю, Владиславу Юрьевичу Суркову. [...] Видимо, с его подачи Путин дал такое домашнее задание конкретно этим олигархам, которые владели на тот момент – и сейчас, наверное, владеют – этим замечательным банком. То есть приезжал вот и расчехлялся грузовичок. Значит, да, они распределяли этот черный нал", – подчеркнул он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Мурзагулов работал в должности ведущего выпусков новостей и затем редактора на российском "Первом канале". Был заместителем главы администрации Башкирии, заместителем руководителя предприятия "Курорты Северного Кавказа", заместителем мэра Красногорска (Московская область), экспертом ООН по связям с общественностью.

С декабря 2020 года Мурзагулов возглавлял Общественную палату Республики Башкортостан. Был включен минюстом РФ в список "иноагентов" и получил приговор московского суда за "дискредитацию российской армии". Уехал из России в 2021 году. Работает в медиахолдинге Михаила Ходорковского.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, зарплата, Кремль, Альфа-Банк, деньги, олигархи, грузовик, Ростислав Мурзагулов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Всего три действия кардинально изменят привычный образ. Модный блогер показала эффектный способ носить кардиган. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Ефросинина: Я хочу станцевать на прахе Путина свой лучший танец
Галина ГРИШИНА
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
"Самый лучший бывший". 38-летняя Каминская показала, как 11 лет назад выходила замуж за своего первого мужа
Галина ГРИШИНА
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Пять "секретных ингредиентов", благодаря которым котлеты получаются сочными. Добавьте их в фарш, и "все будут просить рецепт"
Галина ГРИШИНА
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
"Подбегала к каждому украинскому флагу поблагодарить". 47-летняя Падалко пробежала Бостонский марафон в поддержку Украины
Галина ГРИШИНА
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
В ботфортах и полупрозрачном платье. 53-летняя Лопес показала свое самое свежее видео
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
Как довести картофельное пюре до идеальной консистенции, если оно получилось жидким. Советы
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
"Клубники будет завались!" Полейте куст этим раствором, чтобы получить щедрый урожай ягод
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
В команде Винника прокомментировали слухи, распространяемые украинским блогером об артисте
Галина ГРИШИНА
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Семейка наконец-то воссоединилась!" 74-летняя Пугачева сняла на видео мужа и подросших детей
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
"Мягкое печенье буквально из ничего!" Рецепт вкусной и ароматной выпечки
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Блогер Рамина Эсхакзай после пяти лет отношений рассталась со своим женихом – адвокатом Прониным
Галина ГРИШИНА
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
"Чтобы помочь себе разобраться с проблемами". Каменских на фоне слухов о разводе призналась, что обращалась к психологу
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин
Фроляк: Война совершила тектонический сдвиг в геополитике. Все поняли, что такое Россия, Москва, Путин G
Галина ГРИШИНА
Зеленый неон. Хейли Бибер засветила новый яркий маникюр на длинных ногтях
Зеленый неон. Хейли Бибер засветила новый яркий маникюр на длинных ногтях
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах
Как приготовить дома тесто для пиццы, чтобы оно получилось "мягким и нежным". Пошаговый рецепт на воде и сухих дрожжах
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк: После того, как Лорак выступила с концертом на годовщину российского флота, о ней бессмысленно говорить. У нее нет мозгов (96742)
2
Ефросинина назвала продукты, которые исключила из своего рациона (74638)
3
Винник спустя год после исчезновения впервые появился в сети (72645)
4
Трендовый маникюр, от которого Зеленская отказалась после начала войны. 10 самых ярких фото (70844)
5
Внучка секретаря СНБО Данилова – 16-летняя певица Маша Данилова призналась, что многие хотят с ней дружить из-за известной фамилии (56847)
6
"Как я могу отвечать за поступки женщины, которой 37 лет?" Ефросинина высказалась о сестре, которая живет в России и молчит о войне (49610)
7
Каменских объяснила, почему уже около года не публикует совместные фото с Потапом (37987)
8
"Если эту подкормку не сделать, можете не мечтать о больших размерах". Чем удобрять чеснок в апреле, чтобы был хороший урожай (37727)
 
 
 
 