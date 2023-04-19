Экс-политтехнолог Кремля Мурзагулов: Грузовик "Альфа-Банка" разгружается прямо внутри Старой площади. Высокопоставленного сотрудника администрации президента спрашиваю: "Это вам налик привезли?" Он ответил: "Да. Мне десятку в месяц дают"

"Деньги в Кремль грузовиками действительно привозят. [...] Я не шучу. А я рассказываю то, что есть. Могу рассказать такую, интересную, иллюстрацию. [...] Я довольно часто бывал на Старой площади, то есть в этих всех зданиях администрации президента России. И как-то раз я смотрю в окошечко – подъезжает такой грузовичок, и оттуда выгружают реально мешки такие – черные. И я вот у своего товарища, довольно высокопоставленного сотрудника администрации президента, спрашиваю: "Слушай, а что, вам налик привезли, что ли?" – сказал Мурзагулов.

Политтехнолог отметил, что первый раз увидел подобное.

"Так он говорит: "Да". Я говорю: "Интересно. А сколько тебе лично с этого перепадет?" – "Ну мне десятку в месяц дают". Я говорю: "В смысле?" То есть как бы приезжает грузовик, на котором написано почему-то "Альфа-Банк", и разгружается прямо внутри Старой площади. То есть представьте себе: система взаимоотношений конкретно с этим банком, видимо, была такова. Ему было домашнее задание вот такое выделено: то есть "давай-ка ты поддержи моих нищебродов, которые в администрации работают". Я-то в основном взаимодействовал с этим, идеологически-политическим, блоком", – объяснил он.

Мурзагулов ответил "да" на реплику Бацман о том, что "день зарплаты каждый месяц", и подтвердил, что "озарплачиваются" сотрудники Кремля из "Альфа-Банка" напрямую".

"Они тогда были очень бедненькие такие, все несчастненькие, все такие в задрипанных пиджачишках. Такие, знаете... Устроиться на работу тогда в администрацию было несложно. Это было, там, условно, начало 2000-х годов. Там как бы мало платили и много драли в хвост и в гриву, и не только. Значит, соответственно, потом просто пришла светлая идея в голову, насколько я знаю, Владиславу Юрьевичу Суркову. [...] Видимо, с его подачи Путин дал такое домашнее задание конкретно этим олигархам, которые владели на тот момент – и сейчас, наверное, владеют – этим замечательным банком. То есть приезжал вот и расчехлялся грузовичок. Значит, да, они распределяли этот черный нал", – подчеркнул он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube