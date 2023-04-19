Бывший политтехнолог Кремля Марзагулов: Российских чиновников заставили детей вернуть из-за границы, и повестки электронные их тоже могут коснуться

"Они начали друг друга поедать тоже. Внутривидовая борьба, как известно, самая страшная. И они начали грызть друг друга: эти паучки все в банке. И они начали тоже готовить все эти аэродромы. Вот. Сейчас интересная такая ситуация. То есть как бы сейчас их обязали вдруг полюбить Россию: как бы внезапно. Хотя у всех все там находится. Да? И многие детей начали возвращать. И вот тут сейчас то, на что я очень надеюсь. Хотя мои надежды уже не оправдались однажды. Я был уверен, что 24 февраля [2022 года] страна просто встанет и люди не будут поддерживать все это говно, но они как бы съели это все, и дальше на плечах людей типа меня все это висит. Сколько их? Десятки, сотни тысяч людей. Значит, они все остались. Но вот сейчас: когда их за живое задели и когда заставили детей вернуть вот в это... Да? Представляете? Например, вернул, там, какой-то губернатор какой-то энской области своего сына откуда-то – я не знаю – из Вены (Австрия). Да? И, например, пришла ему электронная повестка на "Госуслуги". Потому что там у них все тоже очень смешалось. Если раньше, например, этого вице-губернатора бы не тронули, то сейчас вот хрена ему лысого", – сказал Марзагулов.
По его словам, сейчас повестки могут коснутся всех, а военкомы стали "великими".
"И он сейчас им все припоминает. И он сынишке вице-губернатора отправит повесточку электронную – и все: и привет, и иди сюда. Вот сейчас те из вас, ребятки, кто меня слышит, – сейчас у вас последний шанс соскочить с этого дерьма. Поезда на Казахстан пока ходят", – добавил Марзагулов.
Нижняя палата парламента страны-агрессора России – Госдума – 11 апреля приняла во втором и третьем чтениях поправки, которые узаконивают электронные повестки. Закон готовили втайне от общественности, даже депутаты Госдумы РФ получили текст законопроекта только за пару часов до голосования.12 апреля закон утвердила верхняя палата парламента страны-оккупанта – Совет Федерации РФ, пишет "Медуза".
Согласно законопроекту, электронные повестки будут иметь такую же силу, что и повестки, рассылаемые заказными письмами, и оповещения через работодателя, и вручение лично адресату. Электронная повестка будет считаться врученной с момента размещения в личном кабинете адресата на портале "Госуслуги".
В британской разведке считают, что введение электронных повесток в России указывает на подготовку Москвы к длительной войне.