Бывший политтехнолог Кремля Марзагулов: Российских чиновников заставили детей вернуть из-за границы, и повестки электронные их тоже могут коснуться

"Они начали друг друга поедать тоже. Внутривидовая борьба, как известно, самая страшная. И они начали грызть друг друга: эти паучки все в банке. И они начали тоже готовить все эти аэродромы. Вот. Сейчас интересная такая ситуация. То есть как бы сейчас их обязали вдруг полюбить Россию: как бы внезапно. Хотя у всех все там находится. Да? И многие детей начали возвращать. И вот тут сейчас то, на что я очень надеюсь. Хотя мои надежды уже не оправдались однажды. Я был уверен, что 24 февраля [2022 года] страна просто встанет и люди не будут поддерживать все это говно, но они как бы съели это все, и дальше на плечах людей типа меня все это висит. Сколько их? Десятки, сотни тысяч людей. Значит, они все остались. Но вот сейчас: когда их за живое задели и когда заставили детей вернуть вот в это... Да? Представляете? Например, вернул, там, какой-то губернатор какой-то энской области своего сына откуда-то – я не знаю – из Вены (Австрия). Да? И, например, пришла ему электронная повестка на "Госуслуги". Потому что там у них все тоже очень смешалось. Если раньше, например, этого вице-губернатора бы не тронули, то сейчас вот хрена ему лысого", – сказал Марзагулов.

По его словам, сейчас повестки могут коснутся всех, а военкомы стали "великими".

"И он сейчас им все припоминает. И он сынишке вице-губернатора отправит повесточку электронную – и все: и привет, и иди сюда. Вот сейчас те из вас, ребятки, кто меня слышит, – сейчас у вас последний шанс соскочить с этого дерьма. Поезда на Казахстан пока ходят", – добавил Марзагулов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube