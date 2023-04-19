Экс-политтехнолог Кремля Мурзагулов о подарках в высшем руководстве РФ: Мы однажды Медведеву золотого оленя подарили. Он приезжал в Башкирию

"Медведеву один раз мы золотого оленя подарили. Он приезжал в Башкирию, и мы советовались, так сказать, с его менеджментом. У нас в Башкирии есть памятник, знаменитый на весь мир. Его в Лувре выставляли, и много где. Это сарматские олени. Это как бы олени давней, кочевой эпохи. И они очень красивые. [...] Мы такого оленя отлили прямо в золоте. То есть на несколько кило золота. Вручили ему. Ничего: взял – не поморщился. Нормально. Так что про подарки – это все еще работает по-прежнему. Значит, вполне себе. По поводу шаманов – смотрите", – сказал Мурзагулов.

По его словам, в вопросе подарков представителям российской власти – сложно, "потому что уже все у людей есть".

"Приезжает очередной какой-то пупок из Москвы. Он в хоккей любит играть – узнали. Там, отлили ему в платине клюшку и так далее и тому подобное. То есть реально у ребят есть все – они реально сходят с ума уже от своего этого золотого дождя, который на них льется с утра до вечера. Потому что, понимаете, как бы огромную страну поставили раком, у всех все отобрали – и это все осыпается на несколько десятков человек. Представьте себе, как они живут. Естественно, они просто потеряны во времени, в реальности. У них совершенно скособочена психика, с ними невозможно разговаривать, они ненормальные люди", – считает Мурзагулов.

Он рассказывал, что в администрацию президента РФ деньги "от олигархов" привозили грузовиками.

ВИДЕО

Видео: Алеся Бацман / YouTube