Бывшего лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи осудили еще на семь лет. Ее общий срок вырос до 33 лет

Экс-лидер страны была признана виновной по пяти обвинениям в коррупции в связи с арендой и покупкой ее администрацией вертолетов для ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщили источники издания в суде.
Это было последнее из 19 обвинений, выдвинутых против нее с момента переворота в стране. Большинство из них касаются коррупции. Общий тюремный срок Аунг Сан Су Чжи по всем обвинениям составил 33 года.
Источники в суде сообщили, что Аунг Сан Су Чжи будет обжаловать приговор.
Военные в Мьянме 1 февраля 2021 года отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей правящей партии НЛД и членов правительства. Партию НЛД обвинили в мошенничестве на всеобщих выборах в парламент Мьянмы, на которых она победила в ноябре прошлого года.
Военный переворот повлек за собой массовые протесты. 27 марта в Мьянме прошли самые жесткие разгоны протестов, во время которых силовики застрелили минимум 114 человек, среди них – 13-летняя девочка.
Периодически СМИ сообщают об убийствах мирных жителей военными. В частности, BBC выяснила, что летом военные совершили серию массовых убийств, в результате которых погибло не менее 40 человек.
В целом за время протестов в Мьянме по состоянию на 30 декабря 2022 года этого года погибло 2688 человек, свидетельствуют данные Ассоциации помощи политическим заключенным. В заключении находится 16,7 тыс. человек.