Бывшего лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи осудили еще на семь лет. Ее общий срок вырос до 33 лет

Общий тюремный срок Аунг Сан Су Чжи по всем обвинениям составил 33 года Фото: EPA

Экс-лидер страны была признана виновной по пяти обвинениям в коррупции в связи с арендой и покупкой ее администрацией вертолетов для ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщили источники издания в суде.

Это было последнее из 19 обвинений, выдвинутых против нее с момента переворота в стране. Большинство из них касаются коррупции. Общий тюремный срок Аунг Сан Су Чжи по всем обвинениям составил 33 года.

Источники в суде сообщили, что Аунг Сан Су Чжи будет обжаловать приговор.