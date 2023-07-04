Часть вагнеровцев насильно удерживают на базе, у них нет связи с родными – СМИ

Часть наемников ЧВК "Вагнер", которые отказались поддерживать мятеж Пригожина, лишены связи с родными и внешним миром Фото: EPA

На базе удерживают тех членов ЧВК, которые отказались участвовать в мятеже владельца компании Евгения Пригожина, пишет СМИ. Оно отметило, что информацию получило от одного из бойцов ЧВК "Вагнер".

Наемники лишены связи с родными и внешним миром, говорится в сообщении. Они не могут добровольно покинуть базу, а также не могут свободно передвигаться или уехать домой.

"Два наших источника подтверждают, что ряд экс-осужденных, завербованных в колониях Федеральной службы исполнения наказаний в декабре 2022 года, продолжают насильно удерживаться в расположении ЧВК "Вагнер" по выбитому сотрудниками "Особого отдела" в подвалах Первомайска будто бы добровольному согласию", – сказано в сообщении.

Они якобы согласились на безвозмездное участие в деятельности ЧВК на протяжении дополнительных трех месяцев, пишет СМИ.