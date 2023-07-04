Часть вагнеровцев насильно удерживают на базе, у них нет связи с родными – СМИ

На базе удерживают тех членов ЧВК, которые отказались участвовать в мятеже владельца компании Евгения Пригожина, пишет СМИ. Оно отметило, что информацию получило от одного из бойцов ЧВК "Вагнер".
Наемники лишены связи с родными и внешним миром, говорится в сообщении. Они не могут добровольно покинуть базу, а также не могут свободно передвигаться или уехать домой.
"Два наших источника подтверждают, что ряд экс-осужденных, завербованных в колониях Федеральной службы исполнения наказаний в декабре 2022 года, продолжают насильно удерживаться в расположении ЧВК "Вагнер" по выбитому сотрудниками "Особого отдела" в подвалах Первомайска будто бы добровольному согласию", – сказано в сообщении.
Они якобы согласились на безвозмездное участие в деятельности ЧВК на протяжении дополнительных трех месяцев, пишет СМИ.
После неудавшегося мятежа "Вагнера" в России 23–24 июня власти страны-агрессора РФ объявили, что отправили владельца ЧВК Евгения Пригожина в Беларусь. Также президент государства-агрессора Владимир Путин выступил со срочным обращением, в котором призвал вагнеровцев заключить контракт с минобороны РФ либо выйти из вооруженного формирования. Кто захочет, сможет уйти в Беларусь, заявил он.
27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Пригожин находится в Беларуси. Также он сообщил, что хочет, чтобы ЧВК "Вагнер" поделилась опытом с вооруженными силами Беларуси. На территории Беларуси вагнеровцам "помогут с размещением", сказал Лукашенко.
1 июля СМИ сообщили, что на заброшенной военной базе в Беларуси, возле города Осиповичи, появились палатки на 8 тыс. человек, куда могут разместить вагнеровцев.