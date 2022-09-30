Чехия и Польша возобновили сотрудничество по проекту строительства газопровода Stork II

В министерстве отметили, что новый газопровод позволит лучше диверсифицировать поставки природного газа и способствовать энергетической безопасности стран Центральной Европы.

Кроме этого, в совместном письме министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела и министр защиты климата и окружающей среды Польши Анна Москва обратились к Европейской комиссии с просьбой обеспечить финансирование этого проекта.

"Проект газопровода Stork II очень важен для укрепления энергетической безопасности Чехии в будущем. Прямое подключение к польским терминалам сжиженного газа позволит обеспечить поставки газа на нашу территорию не от российских поставщиков. Кроме этого, это соединение приведет к снижению стоимости транспортировки газа, а значит – и конечной цены для потребителей", – заявил Сикела.

Также в министерстве отметили, что прямое сообщение с польскими СПГ-терминалами станет для Чехии важной альтернативой маршрутам из Западной Европы через Германию. Проект находится на прогрессивной стадии и может быть запущен уже до 2026 года, если решение об инвестициях будет принято в ближайшие месяцы.