Четыре скандинавские страны договорились создать единую систему ПВО для противодействия российской угрозе

Сообщается, что 16 марта командующие ВВС Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании подписали декларацию об углублении сотрудничества. По данным Reuters, на подписании письма о намерениях на прошлой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии присутствовал глава ВВС НАТО генерал Джеймс Хекер, который также курирует ВВС США в регионе.

Издание пишет, что сотрудничество четырех стран будет охватывать комплексное командование и управление, оперативное планирование и выполнение, гибкое развертывание сил, совместные учения и тренировки, а также совместное наблюдение за воздушным пространством.

Государства в результате объединения усилий смогут использовать свои истребители как единый флот и хотят действовать совместно, исходя из уже известных форм сотрудничества в рамках НАТО. В ВВС Дании отметили, что они хотят разработать "скандинавскую концепцию совместных воздушных операций".

Командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам заявил в интервью Reuters, что желание интегрировать военно-воздушные силы появилось после вторжения России в Украину. По его оценке, объединенный воздушный флот четырех стран по размерам будет сравним с силами ВВС "большой европейской страны".

Он добавил, что на сегодняшний день Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция не используют радиолокационные данные из систем наблюдения друг друга и хотели бы проверить, смогут ли в большей степени интегрировать наблюдение за воздушным пространством и совместно использовать информацию.