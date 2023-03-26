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Четыре скандинавские страны договорились создать единую систему ПВО для противодействия российской угрозе

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Объединенный воздушный флот скандинавских стран по размерам будет сравним с силами ВВС большого европейского государства
Объединенный воздушный флот скандинавских стран по размерам будет сравним с силами ВВС большого европейского государства
Фото: EPA

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания договорились о создании единой системы противовоздушной обороны для противодействия угрозе со стороны-агрессора России. Об этом сообщили командующие военно-воздушными силами четырех стран 24 марта, пишет Reuters.

Сообщается, что 16 марта командующие ВВС Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании подписали декларацию об углублении сотрудничества. По данным Reuters, на подписании письма о намерениях на прошлой неделе на авиабазе Рамштайн в Германии присутствовал глава ВВС НАТО генерал Джеймс Хекер, который также курирует ВВС США в регионе.

Издание пишет, что сотрудничество четырех стран будет охватывать комплексное командование и управление, оперативное планирование и выполнение, гибкое развертывание сил, совместные учения и тренировки, а также совместное наблюдение за воздушным пространством.

Государства в результате объединения усилий смогут использовать свои истребители как единый флот и хотят действовать совместно, исходя из уже известных форм сотрудничества в рамках НАТО. В ВВС Дании отметили, что они хотят разработать "скандинавскую концепцию совместных воздушных операций".

Командующий ВВС Дании генерал-майор Ян Дам заявил в интервью Reuters, что желание интегрировать военно-воздушные силы появилось после вторжения России в Украину. По его оценке, объединенный воздушный флот четырех стран по размерам будет сравним с силами ВВС "большой европейской страны".

Он добавил, что на сегодняшний день Норвегия, Финляндия, Дания и Швеция не используют радиолокационные данные из систем наблюдения друг друга и хотели бы проверить, смогут ли в большей степени интегрировать наблюдение за воздушным пространством и совместно использовать информацию.

Контекст:

Как сообщает Reuters, у Норвегии есть 57 истребителей F-16 и 37 истребителей F-35, она ожидает поставку еще 15 F-35. У Финляндии есть 62 истребителя-бомбардировщика F/A-18 Hornet, она заказала 64 F-35, у Дании в наличии 58 F-16 и 27 заказанных F-35. У Швеции есть более 90 истребителей Gripen. Как уточняет агентство, точных данных о том, сколько из этих самолетов находится в рабочем состоянии, нет.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Швеция, Дания, Норвегия, самолет, Финляндия, ПВО, ВВС, оборона, военные учения, истребители, самолеты, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, ВВС США, учения, авиабаза, объединение
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