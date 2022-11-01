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Число погибших в результате обрушения моста в Индии увеличилось до 134 человек. Момент трагедии попал на видео

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Обрушившийся мост был недавно отремонтирован
Обрушившийся мост был недавно отремонтирован
Фото: ЕРА

Жертвами произошедшего 30 октября обрушения моста в городе Морби в индийском штате Гуджарат стали уже 134 человека, еще около 100 человек пострадали. Об этом 31 октября сообщает India Today.

Ранее было известно о гибели 91 человека.

Висячий мост обрушился, когда на нем находились сотни людей, пришедших отмечать индуистский праздник Чхатх.

Возраст моста – около 150 лет, но его ремонт был закончен 26 октября.

India Today пишет, что под арест в связи с инцидентом взяты девять человек, в том числе подрядчик, который делал ремонт.

В соцсетях появилось видео, на которое попал момент обрушения моста. В ролике видно, как находившиеся на мосту раскачивали его.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Индия, арест, ремонт, жертвы, мост, трагедия, погибшие
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