Число погибших в результате обрушения моста в Индии увеличилось до 134 человек. Момент трагедии попал на видео

Обрушившийся мост был недавно отремонтирован Фото: ЕРА

Ранее было известно о гибели 91 человека.

Висячий мост обрушился, когда на нем находились сотни людей, пришедших отмечать индуистский праздник Чхатх.

Возраст моста – около 150 лет, но его ремонт был закончен 26 октября.

India Today пишет, что под арест в связи с инцидентом взяты девять человек, в том числе подрядчик, который делал ремонт.

В соцсетях появилось видео, на которое попал момент обрушения моста. В ролике видно, как находившиеся на мосту раскачивали его.