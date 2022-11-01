Число погибших в результате обрушения моста в Индии увеличилось до 134 человек. Момент трагедии попал на видео

Ранее было известно о гибели 91 человека.
Висячий мост обрушился, когда на нем находились сотни людей, пришедших отмечать индуистский праздник Чхатх.
Возраст моста – около 150 лет, но его ремонт был закончен 26 октября.
India Today пишет, что под арест в связи с инцидентом взяты девять человек, в том числе подрядчик, который делал ремонт.
В соцсетях появилось видео, на которое попал момент обрушения моста. В ролике видно, как находившиеся на мосту раскачивали его.
WATCH | Horrific Bridge Collapse Caught On CCTV!#MorbiBridgeCollapse #MorbiBridge #Gujarat #GujaratBridgeCollapse #MorbiTragedy #BridgeCollapse #CCTV #CCTVFootage pic.twitter.com/G5VRgf4tD2— IndiaToday (@IndiaToday) October 31, 2022