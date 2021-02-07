Число смертей от COVID-19 в мире превысило 2,3 млн

По состоянию на утро 7 февраля в мире коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у почти 105,76 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.
Жертвами коронавируса стали 2 млн 309 тыс. человек, выздоровело 58,9 млн заболевших.
Странами с наибольшим распространением вируса являются:
Украина в списке на 17-м месте.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.