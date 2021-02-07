Число смертей от COVID-19 в мире превысило 2,3 млн

В пятерку стран с наибольшим количеством случаев COVID-19 вошли США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

По состоянию на утро 7 февраля в мире коронавирус SARS-CoV-2 подтвердили у почти 105,76 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

Жертвами коронавируса стали 2 млн 309 тыс. человек, выздоровело 58,9 млн заболевших.

Странами с наибольшим распространением вируса являются:

США (26,9 млн заболевших, 462,1 тыс. умерших);

Индия (10,8 млн заболевших, почти 155 тыс. умерших, 10,5 млн выздоровевших);

Бразилия (9,4 млн заболевших, 230 тыс. умерших, 8,4 млн выздоровевших);

Великобритания (3,9 млн заболевших, 112 тыс. умерших);

Россия (3,9 млн заболевших, 75 тыс. умерших, 3,4 млн выздоровевших).

Украина в списке на 17-м месте.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.