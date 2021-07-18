Число жертв обрушения дома в Майами увеличилось до 97 человек, опознаны не все

Опознаны 95 тел. Последней, кого опознали, была 36-летняя женщина, ее извлекли из-под завалов 8 июля.
Власти округа Майами-Дейд отметили, что "из уважения к семьям, которые все еще надеются", будут сообщать лишь о количестве идентифицированных жертв.
На 12 июля было известно о 94 погибших в результате обрушения. Пропавшими без вести оставались 22 человека.
12-этажный кондоминиум Champlain Towers South обрушился 24 июня. По информации NBC News, здание построили в 1981 году. Оно находится в прибрежном районе с населением около 6 тыс. человек.
Обрушение дома произошло ночью, когда многие жители спали. По словам спасателей, обрушение было "блинное", оно не оставляет шансов на выживание.
5 июня уцелевшую часть дома снесли с помощью взрывчатки.
Власти заявляли, что надежд найти под завалами выживших больше нет. Спасатели сосредоточились на поисках останков жертв.