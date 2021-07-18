Число жертв обрушения дома в Майами увеличилось до 97 человек, опознаны не все

Опознаны 95 тел. Последней, кого опознали, была 36-летняя женщина, ее извлекли из-под завалов 8 июля.

Власти округа Майами-Дейд отметили, что "из уважения к семьям, которые все еще надеются", будут сообщать лишь о количестве идентифицированных жертв.

На 12 июля было известно о 94 погибших в результате обрушения. Пропавшими без вести оставались 22 человека.