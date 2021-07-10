Обрушение дома в Майами. Поисковая операция продолжается 17-й день, число погибших приблизилось к 90

"Мы извлекли тела нескольких жертв, общее число подтвержденных погибших теперь составляет 86. Пожалуйста, молитесь за всех тех, кто потерял близких и чьи сердца разбиты этой невыразимой трагедией, и за тех, кто все еще ждет", – сказала она.

Тела 62 погибших опознали, судьба 43 человек остается неизвестной, уточнила мэр города.

Сегодня 17-й день поисковой операции на месте обрушения, Кава сказала, что из-за дождя работы пришлось приостановить. Их возобновят, когда погода улучшится.