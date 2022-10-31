Норвегия с завтрашнего дня повышает уровень готовности Вооруженных сил – СМИ

Правительство Норвегии уже повышало уровень готовности армии страны к началу полномасштабного вторжения России в Украину Фото: ЕРА

По словам премьер-министра Йонаса Гар Стере, политика безопасности страны находится в самой серьезной ситуации за последние десятилетия.

"Нет оснований ожидать, что Россия напрямую втянет Норвегию в войну, но мы должны быть более бдительными", – цитирует его издание.

DN отмечает, что правительство уже повышало уровень готовности армии страны к началу полномасштабного вторжения России в Украину. А в последние недели Норвегия увеличила присутствие военных в Северном море для патрулирования там критической инфраструктуры.

Повышение уровня готовности означает для вооруженных сил Норвегии изменение задач и видов деятельности в соответствии с перераспределением приоритетов, говорится в статье.

"Чтобы решить эту задачу, мы должны адаптировать нашу деятельность к ситуации, в которой мы находимся в любой момент времени. Сейчас мы делаем это, меняя приоритеты частей нашей запланированной деятельности, чтобы усилить нашу готовность, наши оперативные способности и нашу выносливость", – сказал на совместной с главой правительства пресс-конференции глава обороны Норвегии Эйрик Кристоферсен.