ЦИК Беларуси пригласил на встречу кандидатов в президенты. Причина сбора неизвестна

Кандидаты на пост президента Беларуси собираются под Центризбиркомом, причина приглашения им неизвестна.

Тихановская сказала, что ее не за что снимать с предвыборной гонки Фото: news.tut.by

На утро 30 июля кандидатов в президенты Беларуси пригласили на встречу с руководителем Центризбиркома страны Лидией Ермошиной, в 8.55 кандидаты начали собираться, об этом сообщает Tut.by.

По какой причине кандидатов позвали в ЦИК, они не знают. Первым на встречу приехал Сергей Черечень, он предположил, что кого-то будут снимать с предвыборной гонки либо ограничат агитационные мероприятия, либо задержат, отмечает сайт.

Светлана Тихановская сказала, что ее не за что снимать с предвыборной гонки, она этого не боится.

Кандидат Анна Канопацкая также заявила, что не знает, зачем ее вызвали в ЦИК.

"Мне бы очень хотелось, чтобы в любом случае соблюдалось законодательство", – отметила она.

В ЦИК приехал и государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, жена арестованного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.