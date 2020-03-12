Депутат Госдумы от ЛДПР не самоизолировался после поездки во Францию. Всех, кто с ним общался, отправят на карантин

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР Сергей Катасонов скрыл информацию о поездке во Францию, заявил лидер партии Владимир Жириновский. Спикер Госдумы Вячеслав Володин аннулировал пропуск Катасонова в парламент на две недели.

Депутат Госдумы России от ЛДПР Сергей Катасонов недавно вернулся из Франции, но скрыл эту информацию от коллег и не самоизолировался на две недели, чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса. Как сообщает ТАСС, об этом на заседании нижней палаты российского парламента 12 марта заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его словам, Катасонов несколько дней после возвращения ходил на работу и только 12 марта коллеги уговорили депутата уехать домой.

Жириновский предложил "поучительно наказать" Катасонова, лишив депутатских полномочий.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что "по этим основаниям нет возможности лишать полномочий", однако поручил профильному комитету рассмотреть вопрос об аннулировании пропуска Катасонова и его помощников в Госдуму на две недели. Он также предложил отправить на карантин "ряд, где находился наш коллега [в сессионном зале], ряд выше и ниже", а также всех, кто с ним общался.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Согласно отчету ВОЗ за 11 марта, во Франции зарегистрировано 1,7 тыс. случаев заражения (почти 400 – за последние сутки), в России – семь.