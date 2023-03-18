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Экс-депутат Госдумы призвал напасть на Турцию и "вернуть" России Константинополь

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Багдасаров не пояснил, на каком основании считает Константинополь (современный Стамбул) исторически российским
Багдасаров не пояснил, на каком основании считает Константинополь (современный Стамбул) исторически российским
Скриншот: Соловьев LIVE | Полный Контакт / YouTube

Постоянный участник российских пропагандистских ток-шоу, политолог, бывший депутат Государственной думы РФ Семен Багдасаров призвал к агрессии против Турции, которая ослаблена недавно потрясшей страну серией землетрясений.

Заявление Багдасарова прозвучало в эфире стрима российского пропагандиста Владимира Соловьева, который транслировался на YouTube-канале "Соловьев LIVE | Полный Контакт".

"Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся! Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним ее с Южного Кавказа, поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам, – Константинополь", – призвал Багдасаров.

Также он заявил, что над "храмом Святой Софии" следует "воздвигнуть крест", снова показать миру "фрески, которые уже спрятаны от людей", и предложил молиться там "на арамейском языке, можно на русском".

"Может, хватит? Вернем себе! Они считают юг России ихним! (так у Багдасарова. – "ГОРДОН") А мы почему не считаем то, что это никогда их не было? Турок – это не тюрк! В зеркало пусть посмотрят! Давайте же воспользуемся! Кризис. Слава богу, кризис! Кризис должен [закончиться] крахом и присоединением наших территорий", – подытожил пропагандист.

Видео с предложением Багдасарова распространилось в сети, одним из тех, кто 18 марта обнародовал его в Telegram, стал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Багдасаров предложил воспользоваться "тяжелым положением" в Турции, чтобы поднять восстание и вернуть Константинополь России. Психических заболеваний нет. Просто дурак. Кстати, на России бытует миф, что древние жители Италии этруски – это русские. Интересно, будет ли это основанием для "возвращения" Апеннинского полуострова в "родную гавань" Российской Федерации?!" – прокомментировал Геращенко заявление российского экс-депутата.

Контекст:

Константинополь – название Стамбула до 28 марта 1930 года, неофициальное название столицы Римской империи, Восточно-Римской (Византийской) империи, Латинской империи и Османской империи. В русском и некоторых других славянских языках прижилось другое название – Царьград. Город был официально переименован в Стамбул в 1930 году в ходе реформ тогдашнего президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.

Теги: Россия, Украина, Турция, Кремль, депутаты, Госдума, оккупация, агрессия, российская пропаганда, Антон Геращенко, Владимир Соловьев, страна-агрессор, российская агрессия, Семен Багдасаров, Константинополь, Царьград, российские оккупанты
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