Экс-депутат Госдумы призвал напасть на Турцию и "вернуть" России Константинополь

Заявление Багдасарова прозвучало в эфире стрима российского пропагандиста Владимира Соловьева, который транслировался на YouTube-канале "Соловьев LIVE | Полный Контакт".

"Турция сейчас находится в тяжелом положении. Давайте воспользуемся! Изгоним ее из Средней Азии, расколем ее влияние в Украине, выгоним ее с Южного Кавказа, поднимем определенные силы в Турции и вернем в состав нашего государства то, что исторически принадлежит нам, – Константинополь", – призвал Багдасаров.

Также он заявил, что над "храмом Святой Софии" следует "воздвигнуть крест", снова показать миру "фрески, которые уже спрятаны от людей", и предложил молиться там "на арамейском языке, можно на русском".

"Может, хватит? Вернем себе! Они считают юг России ихним! (так у Багдасарова. – "ГОРДОН") А мы почему не считаем то, что это никогда их не было? Турок – это не тюрк! В зеркало пусть посмотрят! Давайте же воспользуемся! Кризис. Слава богу, кризис! Кризис должен [закончиться] крахом и присоединением наших территорий", – подытожил пропагандист.

Видео с предложением Багдасарова распространилось в сети, одним из тех, кто 18 марта обнародовал его в Telegram, стал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Багдасаров предложил воспользоваться "тяжелым положением" в Турции, чтобы поднять восстание и вернуть Константинополь России. Психических заболеваний нет. Просто дурак. Кстати, на России бытует миф, что древние жители Италии этруски – это русские. Интересно, будет ли это основанием для "возвращения" Апеннинского полуострова в "родную гавань" Российской Федерации?!" – прокомментировал Геращенко заявление российского экс-депутата.