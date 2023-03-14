"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ

"Как художник я в первую очередь обращаю внимание на форму, а не на содержание. Поражает уровень площадного, базарного хамства, захлестнувшего все уровни информации – от госканалов до последней желтой листовки. Это даже не блатной язык – настоящие блатные так не разговаривают. Это язык шпаны из подворотни", – написал он.

Макаревич отметил, что эта тенденция утверждается на государственном уровне.

"Судя по всему, наверху это одобряется, поэтому напрашиваются два варианта:

1. Это их язык общения.

2. Они полагают, что так разговаривает их электорат. И то и другое восхитительно", – отметил музыкант.