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14 марта, 2023
 
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"Язык шпаны из подворотни". Макаревич высказался о российских СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Макаревич: Поражает уровень площадного, базарного хамства, захлестнувшего все уровни информации
Макаревич: Поражает уровень площадного, базарного хамства, захлестнувшего все уровни информации
Фото: _einatklein_ / Instagram

Лидер российской группы "Машина времени", поэт и художник Андрей Макаревич 13 марта в Facebook заявил, что его поражает уровень хамства в российском информационном пространстве.

"Как художник я в первую очередь обращаю внимание на форму, а не на содержание. Поражает уровень площадного, базарного хамства, захлестнувшего все уровни информации – от госканалов до последней желтой листовки. Это даже не блатной язык – настоящие блатные так не разговаривают. Это язык шпаны из подворотни", – написал он.

Макаревич отметил, что эта тенденция утверждается на государственном уровне.

"Судя по всему, наверху это одобряется, поэтому напрашиваются два варианта:
1. Это их язык общения.
2. Они полагают, что так разговаривает их электорат. И то и другое восхитительно", – отметил музыкант.

https://www.facebook.com/makarevichav/posts/pfbid036H7z9gByAKcsv91RchTNC4c7jCMaruZV5oXXPDgtVuiwx3nc4M8k1NfpAmy9tXmRl

Контекст:

Макаревич поддерживает Украину с самого начала военной агрессии России. Он назвал эту войну трагедией, а президента РФ Владимира Путина – вождем, который способен нажать на ядерную "красную кнопку"

Сейчас Макаревич с семьей живет в Израиле.

В сентябре 2022 года российский минюст внес его в список "иноагентов".

Теги: Россия, СМИ, Андрей Макаревич, художник, поэт, музыкант
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