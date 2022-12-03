Детский телеканал Disney прекратит вещание в России

По данным Mash, вещание прекратится 14 декабря. Вместо Disney будет запущен новый канал под названием "Солнце".

Как уточняет "Коммерсантъ", хотя The Walt Disney Company частично ушла с российского рынка еще весной, канал продолжал вещание в сетях операторов. Теперь же вместо канала Disney контролирующий холдинг "ЮТВ" готовится сделать новый телеканал.

Источник издания добавил, что прекращение вещания канала Disney ожидается, но официальных документов еще нет.