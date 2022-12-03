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Детский телеканал Disney прекратит вещание в России

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Disney прекратит вещание в РФ 14 декабря
Disney прекратит вещание в РФ 14 декабря
Фото: depositphotos.com

Детский телеканал Disney, который является локальной версией американского телеканала Disney Channel, прекратит вещание в России. Об этом написал Telegram-канал Mash, информацию также подтверждают источники "Коммерсанта".

По данным Mash, вещание прекратится 14 декабря. Вместо Disney будет запущен новый канал под названием "Солнце".

Как уточняет "Коммерсантъ", хотя The Walt Disney Company частично ушла с российского рынка еще весной, канал продолжал вещание в сетях операторов. Теперь же вместо канала Disney контролирующий холдинг "ЮТВ" готовится сделать новый телеканал.

Источник издания добавил, что прекращение вещания канала Disney ожидается, но официальных документов еще нет.

Контекст:

Российский офис компании Disney начал телевизионное кабельное вещание канала Disney в России в 2010 году. 

После вторжения РФ в Украину The Walt Disney Company заявила о частичном уходе с российского рынка. На данный момент компания прекратила поставки нового контента в Россию, прекратила дубляж своих фильмов, мультфильмов и сериалов на русском языке, свою деятельность в России прекратил дистрибутор кинопроката Walt Disney Co. Санкции распространились в том числе на лицензии на производство игрушек с персонажами.

В ноябре стало известно, что Disney закрывает свой офис в России, большинство сотрудников уволены.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, телевидение, Украина, вторжение, Disney, Walt Disney Company
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